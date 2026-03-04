Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Live Tình hình Iran, Trung Đông mới nhất ngày 4.3

Ngọc Mai
Ngọc Mai
04/03/2026 00:20 GMT+7

Cuộc xung đột tại Trung Đông bước qua ngày thứ 5, Iran lẫn Israel đều tiến hành các đợt không kích nhắm vào các mục tiêu của đối phương.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Thiệt hại về người từ đầu xung đột tới nay:

Iran: Ít nhất 787 người thiệt mạng do các vụ đánh bom của Mỹ và Israel trên khắp Iran, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn thông tin từ Hội chữ thập đỏ Iran. T

Lebanon: Ít nhất 52 người thiệt mạng và 154 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp Lebanon, theo số liệu của chính phủ Lebanon.

Israel: Ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương, theo cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Israel.

Iraq: Ít nhất 4 người thuộc một lực lượng dân quân thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ-Israel vào Diyala, Iraq.

Kuwait: Ít nhất 9 người thiệt mạng, trong đó có 6 quân nhân Mỹ và 2 quân nhân Kuwait. UAE: Ít nhất 3 người đã thiệt mạng.

Bahrain: Một người đã thiệt mạng sau khi mảnh vỡ từ một tên lửa bị đánh chặn gây ra hỏa hoạn.


Tin liên quan

Tình hình Iran, Trung Đông ngày 3.3: Liên tục ăn miếng trả miếng

Tình hình Iran, Trung Đông ngày 3.3: Liên tục ăn miếng trả miếng

Cuộc xung đột ở Trung Đông bước qua ngày thứ tư mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi các đợt tấn công ăn miếng trả miếng giữa Iran và phía Mỹ - Israel lan ra nhiều nước trong khu vực.

Cuộc đối đầu trực diện đẩy Trung Đông vào vòng xoáy khó lường

Một công dân Trung Quốc thiệt mạng tại Iran

Khám phá thêm chủ đề

Iran Trung Đông xung đột
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận