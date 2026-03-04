Thiệt hại về người từ đầu xung đột tới nay:

Iran: Ít nhất 787 người thiệt mạng do các vụ đánh bom của Mỹ và Israel trên khắp Iran, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn thông tin từ Hội chữ thập đỏ Iran. T

Lebanon: Ít nhất 52 người thiệt mạng và 154 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp Lebanon, theo số liệu của chính phủ Lebanon.

Israel: Ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương, theo cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Israel.

Iraq: Ít nhất 4 người thuộc một lực lượng dân quân thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ-Israel vào Diyala, Iraq.

Kuwait: Ít nhất 9 người thiệt mạng, trong đó có 6 quân nhân Mỹ và 2 quân nhân Kuwait. UAE: Ít nhất 3 người đã thiệt mạng.

Bahrain: Một người đã thiệt mạng sau khi mảnh vỡ từ một tên lửa bị đánh chặn gây ra hỏa hoạn.

