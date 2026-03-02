Một công dân Trung Quốc thiệt mạng tại Iran

Trung Quốc ngày 2.3 kêu gọi ngừng bắn và đàm phán ngoại giao để chấm dứt xung đột ở Trung Đông khi cuộc xung đột kéo dài sang ngày thứ ba, theo AFP.

"Nhiệm vụ cấp bách nhất là chấm dứt các hoạt động quân sự và ngăn chặn xung đột lan rộng", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói trong một cuộc họp báo, kêu gọi "giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh Ảnh: AFP

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran vi phạm luật quốc tế và tuyên bố Trung Quốc hết sức quan ngại về những tác động lan sang các nước láng giềng, theo Reuters.

Bà cho biết một công dân Trung Quốc đã thiệt mạng ở Tehran do bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột quân sự.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói có một công dân nước này bị thương. Theo bà Mao, tính đến ngày 2.3, khoảng 3.000 công dân Trung Quốc đã được sơ tán khỏi Iran.