Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Một công dân Trung Quốc thiệt mạng tại Iran

Tuyết Lan
Tuyết Lan
02/03/2026 14:35 GMT+7

Thông tin được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra trong cuộc họp báo ngày 2.3, giữa lúc căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trung Quốc ngày 2.3 kêu gọi ngừng bắn và đàm phán ngoại giao để chấm dứt xung đột ở Trung Đông khi cuộc xung đột kéo dài sang ngày thứ ba, theo AFP.

"Nhiệm vụ cấp bách nhất là chấm dứt các hoạt động quân sự và ngăn chặn xung đột lan rộng", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói trong một cuộc họp báo, kêu gọi "giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán". 

Một công dân Trung Quốc thiệt mạng tại Iran - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh

Ảnh: AFP

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran vi phạm luật quốc tế và tuyên bố Trung Quốc hết sức quan ngại về những tác động lan sang các nước láng giềng, theo Reuters.

Bà cho biết một công dân Trung Quốc đã thiệt mạng ở Tehran do bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột quân sự.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói có một công dân nước này bị thương. Theo bà Mao, tính đến ngày 2.3, khoảng 3.000 công dân Trung Quốc đã được sơ tán khỏi Iran.

Tính đến chiều 2.3, số người thiệt mạng do các cuộc tấn công tại Trung Đông tiếp tục tăng. AFP dẫn thông tin từ giới chức Lebanon cho biết ít nhất 31 người thiệt mạng sau khi Israel tấn công vào lãnh thổ nước này, đáp trả đợt phóng tên lửa của Hezbollah vào Israel.

Mỹ xác nhận 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng ở Kuwait trong chiến dịch tấn công Iran.

Tại Iran, truyền thông nhà nước Iran cho biết hơn 100 người thiệt mạng, chủ yếu là học sinh. Có hãng đưa tin số người chết lên tới 165, theo The Guardian.

Tại Israel, ít nhất 10 người thiệt mạng sau các đợt không kích. Số người chết ở UAE được thông báo là 3.

Tin liên quan

Tình hình Iran, Trung Đông ngày 2.3: Iran bác tin đàm phán với Mỹ, Hezbollah tham chiến

Tình hình Iran, Trung Đông ngày 2.3: Iran bác tin đàm phán với Mỹ, Hezbollah tham chiến

Tình hình Iran và khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến nóng: nhóm Hezbollah tại Lebanon đã tham chiến. Các cuộc tấn công qua lại diễn ra ở nhiều nơi.

Những nhân vật quan trọng nào của Iran đã thiệt mạng?

Cuộc đối đầu trực diện đẩy Trung Đông vào vòng xoáy khó lường

Khám phá thêm chủ đề

Iran trung quốc Ali Khamenei Trung Đông công dân trung quốc Tehran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận