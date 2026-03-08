Rộ tin Mỹ sắp điều tàu sân bay thứ 3 chống Iran

Trong bản tin ngày 8.3, đài CBS News dẫn nguồn tin cho biết quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hơn, điều thêm máy bay ném bom B-1 đến Trung Đông. Bên cạnh đó, nhóm tác chiến tàu sân bay thứ 3 chuẩn bị được triển khai từ Mỹ, tăng cường cho 2 nhóm tác chiến hiện đang ở khu vực.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush tại Đại Tây Dương ngày 6.2 ẢNH: HẢI QUÂN MỸ

Hiện tại, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại biển Ả Rập và là một điểm để máy bay xuất kích tấn công Iran.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford vừa từ Địa Trung Hải đi qua kênh đào Suez vào ngày 5.3 và đang ở biển Đỏ, theo hình ảnh do quân đội Mỹ công bố. Sự xuất hiện của tàu Ford tại biển Đỏ được cho là nhằm chuẩn bị cho hành động tấn công hoặc phòng thủ nếu lực lượng Houthi đồng minh của Iran tại Yemen tham chiến, theo tờ The Jerusalem Post.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford di chuyển qua kênh đào Suez ngày 5.3 ẢNH: HẢI QUÂN MỸ

Trong khi đó, tàu sân bay USS George H.W. Bush vừa hoàn thành đợt huấn luyện tiền triển khai trong ngày 5.3 ở ngoài khơi bang Bắc Carolina, miền đông Mỹ, theo thông báo của Hải quân Mỹ.

Theo trang tin hải quân USNI News, tàu Bush và các tàu chiến hộ tống đã hoàn tất đợt huấn luyện phối hợp mà mọi nhóm tác chiến tàu sân bay đều phải hoàn thành trước khi nhận nhiệm vụ.

Trong đợt huấn luyện 28 ngày, phi đội trên tàu Bush đã thực hiện 1.586 lần cất cánh, 693 lần hạ cánh vào ban ngày và 682 lần vào ban đêm. "Sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ và sức bền đó là năng lực tấn công độc nhất của Mỹ", quân đội Mỹ tuyên bố và nhấn mạnh nhóm tác chiến giờ sẵn sàng để được triển khai.

Truyền thông khu vực cho rằng tàu Bush có thể sớm được triển khai đến đông Địa Trung Hải.

Tàu Bush và tàu Lincoln thuộc lớp tàu sân bay Nimitz trong khi Ford thuộc lớp tàu mới hơn cùng tên.

Máy bay cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại biển Ả Rập ngày 7.3 ẢNH: CENTCOM

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ tăng cường và mở rộng các đợt tấn công, kêu gọi Iran "đầu hàng vô điều kiện". Trong bài viết trên mạng xã hội ngày 7.3, ông gọi Iran là "kẻ thua cuộc của Trung Đông" và cảnh báo nước này sẽ bị tấn công rất nặng. Theo đó, những khu vực và nhóm người chưa bị nhắm đến đang được cân nhắc trở thành mục tiêu phá hủy và tiêu diệt vì hành vi xấu của Iran.

Theo CBS News, tàu sân bay USS George H.W. Bush sẽ sớm di chuyển sang Trung Đông để tham gia cùng nhóm tác chiến tàu Ford và Lincoln, vốn là đội tiên phong trong các cuộc không kích.