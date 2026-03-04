Mỹ tính hộ tống tàu dầu, Pháp điều tàu sân bay đối phó Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết Hải quân Mỹ có thể bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz nếu cần thiết, đồng thời nói thêm rằng ông đã ra lệnh cho Tập đoàn Tài chính phát triển quốc tế Mỹ (DFC) cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị và bảo lãnh tài chính cho thương mại hàng hải ở vùng Vịnh, theo Reuters.

Tiêm kích F/A-18 cất cánh từ tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln hôm 28.2 để tham gia chiến dịch chống Iran ẢNH: REUTERS

Động thái này đánh dấu một trong những bước đi quyết liệt nhất của chính quyền nhằm kiềm chế giá năng lượng tăng vọt trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông, làm gia tăng rủi ro cho vận chuyển hàng hóa qua các tuyến đường thủy quan trọng.

Giá dầu thô toàn cầu đã tăng vọt kể từ khi lực lượng Israel và Mỹ bắt đầu tấn công Iran vào cuối tuần qua, dẫn đến giao tranh làm gián đoạn các chuyến vận chuyển dầu bằng tàu chở dầu ở Trung Đông.

Tuy nhiên, các chủ tàu và giới phân tích không chắc chắn rằng việc hộ tống quân sự và bảo hiểm hỗ trợ từ DFC sẽ đủ để ngăn chặn giá cả tăng cao. DFC, được thành lập năm 2019, là một tổ chức chính phủ hợp tác với các nhà đầu tư tư nhân để hỗ trợ các dự án ở các nước đang phát triển.

Ông Trump đã coi việc giảm chi phí nhiên liệu cho người dân Mỹ là trọng tâm trong thông điệp kinh tế của mình và động thái này báo hiệu sự sẵn sàng sử dụng các công cụ tài chính và quân sự để ngăn chặn sự gián đoạn nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Eo biển Hormuz nhìn từ trên cao ANH3: REUTERS

Trong ngày 3.3, ông Trump nói rằng người Mỹ có thể phải sống chung với giá dầu cao hơn trong một thời gian ngắn, "nhưng ngay khi cuộc xung đột này kết thúc, tôi tin rằng giá dầu sẽ giảm xuống thấp hơn cả trước đây".

Việc vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz phần lớn bị chặn. Đây là nút thắt cổ chai giữa Iran và Oman, nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu của thế giới, với một số tàu chở dầu bị hư hại do các cuộc tấn công và một số khác bị mắc cạn.

Các nguồn tin của Reuters cho rằng kế hoạch của ông Trump có thể không đủ để xoa dịu các chủ hàng chừng nào giao tranh còn tiếp diễn, bởi vì Mỹ có số lượng tàu hạn chế có thể hộ tống tàu chở dầu.

Tính đến ngày 2.3, Hải quân Mỹ có 12 tàu chiến, bao gồm một tàu sân bay, ở Trung Đông mà quân đội có thể sử dụng để giúp hộ tống các tàu thương mại, theo Reuters.

Tuy nhiên, một vài tàu trong số đó đang được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công chống lại Iran và bắn hạ tên lửa của nước này. Đó cũng có thể là một nhiệm vụ đầy rủi ro đối với các tàu hộ tống hải quân, lực lượng có thể phải đối phó với các loại tên lửa và tàu chiến nhỏ của Iran.

Pháp điều tàu sân bay đến Địa Trung Hải

Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp tại Thụy Điển hôm 25.2 ẢNH: REUTERS

Cũng trong ngày 3.3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Pháp đang điều tàu sân bay chủ lực đến Địa Trung Hải để ứng phó cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông.

"Tôi đã ra lệnh cho tàu sân bay Charles de Gaulle, các phương tiện không quân và đội tàu hộ tống hướng đến Địa Trung Hải", ông nói trong bài phát biểu trên truyền hình, theo AFP.

Tàu sân bay Charles de Gaulle đã được rút khỏi nhiệm vụ ở bắc Đại Tây Dương để hướng đến phía đông Địa Trung Hải. Tàu đã dừng chân tại cảng Malmo của Thụy Điển tuần trước. Tàu Charles de Gaulle dự kiến phải mất 10 ngày để đến phía đông Địa Trung Hải. Từ đó, 20 máy bay chiến đấu Rafale trên tàu, cùng với 2 máy bay chỉ huy và kiểm soát trên không E-2 Hawkeye, sẽ góp phần đảm bảo an ninh không phận.

Tàu hộ tống đa nhiệm Languedoc của Pháp ẢNH: AFP

Ông Macron cho biết ông cũng đang điều thêm các đơn vị phòng không đến Cyprus, một ngày sau khi máy bay không người lái do Iran sản xuất tấn công căn cứ Akrotiri của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) trên hòn đảo Địa Trung Hải.

Ông cho biết tàu chiến Languedoc và "các phương tiện phòng không bổ sung" sẽ đến ngoài khơi Cyprus trong ngày 3.3. Anh cũng đã điều một tàu chiến đến vị trí ngoài khơi Cyprus. Trước đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho hay Paris đã triển khai các tiêm kích Rafale đến UAE để bảo vệ căn cứ hải quân và không quân của Pháp tại quốc gia vùng Vịnh.