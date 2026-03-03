Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Xuồng tự sát Iran lần đầu đánh trúng mục tiêu trong xung đột Trung Đông

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
03/03/2026 19:46 GMT+7

The War Zone ngày 3.3 đưa tin một tàu chở dầu đã bị xuồng không người lái Iran tấn công trên khu vực vịnh Oman, đánh dấu lần đầu tiên loại khí tài này của Tehran đánh trúng mục tiêu.

Theo chuyên trang quân sự The War Zone, tàu chở dầu của công ty V.Ships Asia (trụ sở tại Singapore) đã bị trúng đòn tấn công khi trên biển vào hôm 1.3. Con tàu có tên MKD VYOM ban đầu nghi bị trúng quả đạn khi đang ở vùng biển cách thủ đô Muscat của Oman 50 hải lý.

Sau đó, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) ngày 2.3 cho biết con tàu nói trên đã bị tấn công bởi một phương tiện mặt nước không người lái (USV). UKMTO thông tin các thủy thủ đoàn đã được sơ tán và vụ việc đang được điều tra.

Xuồng tự sát Iran lần đầu đánh trúng mục tiêu trong xung đột Trung Đông - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ tàu chở dầu MKD VYOM sau vụ tập kích ngày 1.3

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

V.Ships Asia cho biết vụ tấn công đã khiến một thuyền viên làm việc ở phòng máy thiệt mạng.

The War Zone cho hay Iran đã sử dụng ít nhất 1 xuồng tự sát tập kích tàu MKD VYOM. Giới chức Tehran chưa bình luận về vụ việc. Ít nhất đã có 4 tàu bị Iran tấn công kể từ khi Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz.

Thành viên cấp cao của IRGC Ebrahim Jabari hôm 2.3 khẳng định eo biển Hormuz đã bị đóng và bất kỳ con tàu nào cố đi qua đều sẽ bị tấn công.

Xuồng tự sát Iran lần đầu đánh trúng mục tiêu trong xung đột Trung Đông - Ảnh 2.

Khu vực tàu MKD VYOM bị tấn công

ĐỒ HỌA: UKMTO

Iran thời gian qua đã liên tục phát triển xuồng không người lái (USV) và những khí tài có khả năng tấn công cảm tử. Một đồng minh khu vực của Tehran là nhóm vũ trang Houthi thường xuyên sử dụng USV khi thực hiện các tấn công tàu hàng trên biển Đỏ.

Trong diễn biến liên quan, Hãng AFP ngày 3.3 đưa tin chính phủ Iran đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu mọi mặt hàng nông nghiệp và thực phẩm, cho biết chính phủ đang ưu tiên nguồn cung hàng thiết yếu cho người dân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có hành động để dừng xung đột ở Trung Đông.

The Guardian cho hay Israel đã mở thêm các đợt tập kích trong tối 3.3 (giờ Việt Nam). Các khu vực ở thủ đô Beirut của Lebanon cũng như thủ đô Tehran của Iran đã ghi nhận những vụ nổ. Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ tại Iran cập nhật có ít nhất 787 người chết tại Iran khi xung đột bước sang ngày thứ 4. Quân đội Mỹ cho hay có 4 quân nhân nước này thiệt mạng, trong khi ít nhất 10 người chết tại Israel, theo Al Jazeera.

Bình luận (0)

