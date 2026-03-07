Ông Trump nói Iran sẽ bị tấn công mạnh trong hôm nay

"Hôm nay, Iran sẽ bị giáng một đòn rất mạnh! Vì hành vi xấu của Iran, mục tiêu đang được nghiêm túc cân nhắc để phá hủy hoàn toàn và gây ra thiệt hại chết người là những khu vực và nhóm người mà cho đến giờ chưa bị xem xét nhắm tới", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Khói bốc lên từ vị trí bị không kích ở khu vực trung tâm thủ đô Tehran của Iran ngày 6.3 Ảnh: AFP

Ông Trump có phát ngôn như trên sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố rằng đất nước ông sẽ không bao giờ đầu hàng Israel và Mỹ.

Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch chống Iran vào ngày 28.2. Kể từ đó, Iran đã đáp trả bằng cách phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Israel và căn cứ của Mỹ ở các quốc gia trong khu vực, chủ yếu là ở vùng Vịnh.

Trong bài phát biểu được truyền hình hôm nay, ông Pezeshkian đã xin lỗi các quốc gia vùng Vịnh lân cận về các cuộc tấn công của Iran, tuyên bố rằng Tehran sẽ không nhắm mục tiêu vào các nước láng giềng nếu các cuộc tấn công không xuất phát từ những nước đó.

Mỹ nói gì về nghi vấn Nga chia sẻ cho Iran thông tin tình báo?

Ông Trump đã đề cập đến lời xin lỗi của ông Pezeshkian, viết trên Truth Social rằng Iran "đã xin lỗi và đầu hàng các nước láng giềng Trung Đông, và hứa rằng sẽ không bắn vào họ nữa". "Lời hứa này chỉ được đưa ra vì các cuộc tấn công liên tục của Mỹ và Israel", ông Trump viết tiếp.

Trong khi đó, quân đội Iran ngày 7.3 tuyên bố hải quân đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng UAV nhắm vào Israel cũng như các căn cứ của Mỹ ở UAE và Kuwait, theo AFP dẫn lại thông tin từ Hãng tin IRNA. Quân đội Iran nói rằng các mục tiêu bao gồm căn cứ Al-Minhad ở UAE và một căn cứ khác ở Kuwait, cũng như một "cơ sở chiến lược" ở Israel.

Sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Al-Dhafra ở UAE. "Trong cuộc tấn công này, trung tâm tác chiến trên không, trung tâm liên lạc vệ tinh, radar cảnh báo sớm và radar điều khiển hỏa lực của Mỹ đã bị tấn công", Hãng tin Tasnim dẫn tuyên bố từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Bộ Quốc phòng UAE thông báo trên mạng xã hội X rằng lực lượng nước này đã đánh chặn 15 tên lửa đạn đạo và 119 UAV của Iran trong hôm nay.

Ngoài ra, Jordan hôm nay cáo buộc Iran nhắm mục tiêu trực tiếp vào các địa điểm ở nước này, phóng 119 tên lửa và UAV kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào Iran hôm 28.2.

Phát ngôn viên quân đội Jordan Mustafa Hayari cho hay 108 tên lửa và UAV của Iran đã bị đánh chặn, theo AFP.