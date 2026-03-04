Ông Trump dọa cấm vận sau sự khước từ của Tây Ban Nha liên quan Iran

"Tây Ban Nha thật tệ", Tổng thống Trump nói với các phóng viên trong cuộc tiếp Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Nhà Trắng ngày 3.3. Ông Trump cho hay đã yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent "cắt đứt mọi giao dịch" với Tây Ban Nha, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Nhà Trắng ngày 3.3 Ảnh: Reuters

"Chúng tôi sẽ cắt đứt mọi hoạt động thương mại với Tây Ban Nha. Chúng tôi không muốn dính dáng gì đến Tây Ban Nha", ông Trump nói thêm.

Mỹ đã di dời 15 máy bay khỏi các căn cứ quân sự Rota và Moron ở miền nam Tây Ban Nha sau khi giới lãnh đạo Tây Ban Nha tuyên bố sẽ không cho phép Mỹ sử dụng hai căn cứ đó để tấn công Iran, theo Reuters.

Tổng thống Trump lại nhắc đến việc Tây Ban Nha không tuân theo lời kêu gọi của Mỹ là tất cả các thành viên NATO chi 5% GDP cho quốc phòng, và nhấn mạnh: "Tây Ban Nha hoàn toàn không có gì mà chúng tôi cần".

"Tôi đều có quyền ngăn chặn tất cả các hoạt động kinh doanh liên quan Tây Ban Nha. Cấm vận - tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với việc đó - và chúng tôi có thể làm điều đó với Tây Ban Nha", ông Trump phát biểu thêm.

Ông Trump đã công khai hỏi ý kiến của ông Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer về việc cắt đứt thương mại với Tây Ban Nha.

Ông Bessent nói rằng Tòa án Tối cao Mỹ đã khẳng định quyền cấm vận của Tổng thống Trump theo Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA), và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ và Bộ Thương mại sẽ bắt đầu điều tra về cách cấm vận Tây Ban Nha theo các luật thương mại khác.

Đáp lại, chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố Mỹ phải lưu tâm đến quyền tự chủ của các doanh nghiệp tư nhân, luật pháp quốc tế và các thỏa thuận thương mại song phương giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Tây Ban Nha là một thành viên của EU.

Madrid khẳng định có đủ nguồn lực cần thiết để hạn chế tác động tiềm tàng của lệnh cấm vận thương mại và hỗ trợ các ngành bị ảnh hưởng, nhưng nhấn mạnh sẽ tiếp tục thúc đẩy thương mại tự do và hợp tác kinh tế với các đối tác.

Tây Ban Nha là nước xuất khẩu dầu ô liu hàng đầu thế giới và cũng bán phụ tùng ô tô, thép và hóa chất cho Mỹ, nhưng ít bị các mối đe dọa cấm vận kinh tế của ông Trump tác động hơn so với các quốc gia châu Âu khác, theo Reuters.