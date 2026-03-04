Israel dọa hạ sát bất kỳ ai kế nhiệm Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei

"Bất kỳ nhà lãnh đạo nào được chế độ Iran bổ nhiệm để tiếp tục dẫn dắt kế hoạch tiêu diệt Israel, đe dọa Mỹ, thế giới tự do và các nước trong khu vực, và trấn áp người dân Iran, sẽ là mục tiêu bị loại bỏ rõ ràng", ông Katz tuyên bố.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động với toàn bộ sức mạnh, cùng với các đối tác Mỹ, nhằm phá vỡ năng lực của chế độ đó và tạo điều kiện cho người dân Iran lật đổ và thay thế chế độ đó", ông Katz tuyên bố thêm, theo tờ The Times of Israel hôm nay 4.3.

Người dân Iran tại Quảng trường Enghelab ở thủ đô Tehran ngày 1.3

Ảnh: Reuters

Cũng trong hôm nay, Kênh truyền hình Iran International (có trụ sở tại Anh) dẫn một nguồn tin cho hay Hội đồng Chuyên gia Iran đã chọn ông Mojtaba Khamenei, con trai của ông Ali Khamenei, làm Lãnh tụ tối cao tiếp theo. Quyết định này chưa được công bố và dự kiến sẽ được thông báo sau khi ông Ali Khamenei được an táng, theo Iran International.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Iran đối với cảnh báo mới từ Bộ trưởng Katz cũng như thông tin người kế nhiệm ông Ali Khamenei đã được chọn. Ông Khamenei thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28.2.

Tuy nhiên, tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ hôm 3.3, ông Elbridge Colby, phụ trách chính sách của Lầu Năm Góc, nói rằng cuộc tấn công giết chết ông Khamenei và các lãnh đạo cấp cao khác của Iran không phải nằm trong chiến dịch quân sự của Mỹ.

"Đó là các hoạt động của Israel", ông Colby khẳng định, khi các nhà lập pháp chất vấn về việc liệu thay đổi chế độ Iran có phải là mục tiêu trong hành động của Mỹ hay không, theo AFP.

Trước đó vào ngày 2.3, tờ Financial Times dẫn lời các quan chức tình báo đương nhiệm và cựu quan chức cho hay vụ hạ sát Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei hôm 28.2 dựa trên nhiều năm theo dõi bí mật, một nguồn tin mật và các tên lửa chính xác được phóng từ ngoài tầm phòng không của Iran.

Cũng theo Financial Times, Israel kết luận rằng ông Khamenei đang ở khu nhà riêng của mình dựa trên thông tin tình báo tín hiệu và xác nhận từ một nguồn tin mật của Mỹ. Các máy bay chiến đấu của Israel, bay trên không nhiều giờ, đã phóng khoảng 30 quả tên lửa chính xác vào khu nhà của ông Khamenei, theo Financial Times.

Các tên lửa đã được sử dụng là tên lửa Sparrow, có khả năng tấn công cả những mục tiêu nhỏ từ khoảng cách hơn 1.000 km, vượt xa tầm bắn hiệu quả của hệ thống phòng không Iran, theo Financial Times.

Cuộc tấn công được thực hiện vào ban ngày, một lựa chọn có chủ đích nhằm đạt được yếu tố bất ngờ về mặt chiến thuật, theo quân đội Israel.

Vào sáng ngày diễn ra cuộc tấn công, Israel được cho là đã làm gián đoạn khoảng một chục cột phát sóng điện thoại di động gần khu nhà của ông Khamenei, ngăn cản đội bảo vệ của ông nhận được cảnh báo, theo Financial Times.