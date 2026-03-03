Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ, Israel tập kích cơ quan bầu lãnh tụ tối cao Iran

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
03/03/2026 21:59 GMT+7

Truyền thông Iran ngày 3.3 cho biết Mỹ và Israel đã không kích vào tòa nhà của Hội đồng chuyên gia, cơ quan chịu trách nhiệm bầu ra lãnh tụ tối cao của Iran.

Hãng thông tấn Tasnim ngày 3.3 đưa tin Mỹ và Israel đã tấn công tòa nhà Hội đồng chuyên gia ở thành phố Qom, phía nam thủ đô Tehran của Iran.

Truyền thông địa phương ghi lại hình ảnh tòa nhà chịu hư hại nghiêm trọng do đợt tấn công. Hiện chưa rõ có ai ở trong tòa nhà này vào thời điểm bị không kích.

Mỹ, Israel tập kích cơ quan bầu lãnh tụ tối cao Iran - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là tòa nhà Hội đồng chuyên gia của Iran ở thành phố Qom hư hại nghiêm trọng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YNET NEWS

Ngoài thành phố Qom, Tehran cũng hứng chịu các cuộc không kích trong ngày 3.3. “Đã ghi nhận thiệt hại đáng kể đối với các ngôi nhà trong khu vực gần quảng trường Enghelab (Tehran)”, Tasnim cho hay.

Hội đồng Chuyên gia Iran là cơ quan sẽ bầu ra lãnh tụ tối cao mới, trong bối cảnh Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong đợt không kích của Israel ngày 28.2. Theo Điều 111 của hiến pháp Iran, trong trường hợp lãnh tụ tối cao qua đời, Hội đồng chuyên gia - gồm 88 giáo sĩ cấp cao - phải bầu chọn lãnh tụ mới trong thời gian sớm nhất có thể, Al Jazeera cho hay.

Sau khi ông Khamenei qua đời, theo quy định hiến pháp, một hội đồng chuyển tiếp đã được thành lập trong thời gian chờ bổ nhiệm tân lãnh tụ tối cao. Thành phần hội đồng chuyển tiếp này gồm 3 người: Tổng thống Masoud Pezeshkian, Chánh án Gholamhossein Mohseni Ejei và giáo sĩ Alireza Arafi.

Trong ngày 3.3, cơ quan cứu hộ Israel cho biết loạt tên lửa mới nhất của Iran tập kích Israel đã khiến 12 người bị thương. Theo AFP, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại khu vực thành phố Tel Aviv để sơ tán và hỗ trợ y tế cho những người bị thương.

Tin liên quan

Xuồng tự sát Iran lần đầu đánh trúng mục tiêu trong xung đột Trung Đông

Xuồng tự sát Iran lần đầu đánh trúng mục tiêu trong xung đột Trung Đông

The War Zone ngày 3.3 đưa tin một tàu chở dầu đã bị xuồng không người lái Iran tấn công trên khu vực vịnh Oman, đánh dấu lần đầu tiên loại khí tài này của Tehran đánh trúng mục tiêu.

Israel tuyên bố tấn công thủ đô Iran và Lebanon cùng lúc, Hezbollah trả đũa

Khám phá thêm chủ đề

Iran hội đồng chuyên gia lãnh tụ tối cao israel
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận