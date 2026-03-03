Mỹ, Israel tập kích cơ quan bầu lãnh tụ tối cao Iran

Hãng thông tấn Tasnim ngày 3.3 đưa tin Mỹ và Israel đã tấn công tòa nhà Hội đồng chuyên gia ở thành phố Qom, phía nam thủ đô Tehran của Iran.

Truyền thông địa phương ghi lại hình ảnh tòa nhà chịu hư hại nghiêm trọng do đợt tấn công. Hiện chưa rõ có ai ở trong tòa nhà này vào thời điểm bị không kích.

Hình ảnh được cho là tòa nhà Hội đồng chuyên gia của Iran ở thành phố Qom hư hại nghiêm trọng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YNET NEWS

Ngoài thành phố Qom, Tehran cũng hứng chịu các cuộc không kích trong ngày 3.3. “Đã ghi nhận thiệt hại đáng kể đối với các ngôi nhà trong khu vực gần quảng trường Enghelab (Tehran)”, Tasnim cho hay.

Hội đồng Chuyên gia Iran là cơ quan sẽ bầu ra lãnh tụ tối cao mới, trong bối cảnh Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong đợt không kích của Israel ngày 28.2. Theo Điều 111 của hiến pháp Iran, trong trường hợp lãnh tụ tối cao qua đời, Hội đồng chuyên gia - gồm 88 giáo sĩ cấp cao - phải bầu chọn lãnh tụ mới trong thời gian sớm nhất có thể, Al Jazeera cho hay.

Sau khi ông Khamenei qua đời, theo quy định hiến pháp, một hội đồng chuyển tiếp đã được thành lập trong thời gian chờ bổ nhiệm tân lãnh tụ tối cao. Thành phần hội đồng chuyển tiếp này gồm 3 người: Tổng thống Masoud Pezeshkian, Chánh án Gholamhossein Mohseni Ejei và giáo sĩ Alireza Arafi.

Trong ngày 3.3, cơ quan cứu hộ Israel cho biết loạt tên lửa mới nhất của Iran tập kích Israel đã khiến 12 người bị thương. Theo AFP, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại khu vực thành phố Tel Aviv để sơ tán và hỗ trợ y tế cho những người bị thương.