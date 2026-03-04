Cuộc gọi làm thay đổi Trung Đông của ông Netanyahu và ông Trump?

Theo trang Axios dẫn nguồn tin thân cận với cuộc gọi, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã gọi điện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 23.2 để thông báo rằng Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei sẽ tập trung tại Tehran cùng các cố vấn cấp cao vào sáng 28.2, tạo điều kiện cho việc hạ sát toàn bộ trong một cuộc tấn công duy nhất.

Xác nhận thông tin tình báo

Bản tin mô tả cuộc trò chuyện ngày 23.2 là "cuộc gọi làm thay đổi Trung Đông", cho biết Tổng thống Trump đã chỉ đạo CIA điều tra thông tin từ tình báo quân sự Israel, và cơ quan tình báo Mỹ sau đó đã xác nhận.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu Ảnh: Reuters

Các quan chức Mỹ được trang tin này trích dẫn cho biết, khi công tác chuẩn bị cho cuộc tấn công được tiến hành, ông Trump đã đưa ra quyết định có chủ ý không tập trung quá nhiều vào Iran trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang một ngày sau cuộc gọi với ông Netanyahu, vì lo ngại ông Khamenei có thể trốn.

Đến ngày 26.2 – cùng ngày các đặc phái viên hàng đầu của Tổng thống Trump gặp các nhà đàm phán Iran tại Geneva (Thụy Sĩ), CIA đã xác nhận chắc chắn rằng tất cả những người này sẽ ở cùng nhau, một nguồn tin nói với Axios.

Sau cuộc gặp ở Geneva, các đặc phái viên Mỹ được cho là đã báo cáo rằng các cuộc đàm phán không đi đến đâu: "Nếu tổng thống quyết định muốn dùng ngoại giao, chúng tôi sẽ thúc đẩy và đấu tranh để đạt được thỏa thuận. Nhưng những người này đã cho chúng tôi thấy họ không sẵn lòng đạt được thỏa thuận mà ông sẽ hài lòng".

Kế hoạch của Israel buộc ông Trump phải đánh Iran

Sau khi đã đảm bảo thông tin tình báo về ông Khamenei là đáng tin cậy, ông Trump cuối cùng đã ra lệnh tấn công vào ngày 28.2, dẫn tới chiến dịch chấn động hạ sát Lãnh tụ tối cao cùng nhiều nhân vật quân sự cấp cao của Iran.

Bản tin của Axios cũng dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Mỹ và Israel ban đầu dự định tấn công vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 để chính quyền có thời gian xây dựng sự ủng hộ cho cuộc tấn công từ phía người Mỹ, nhưng ông Netanyahu đã "thúc giục" đẩy nhanh cuộc tấn công. "Chúng tôi đã không chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó vì cơ hội đến quá nhanh", quan chức này nói.

Phía ông Trump và ông Netanyahu chưa bình luận thông tin trên.

Mỹ hay Israel mới là bên thúc đẩy cuộc chiến trước?

Tuy nhiên khuya 3.3 (giờ Việt Nam), khi gặp Thủ tướng Đức ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã bác bỏ ý kiến cho rằng kế hoạch tấn công Iran của Israel đã thúc đẩy ông phát động chiến dịch nhằm vào Iran, nói rằng ông có thể đã "buộc họ phải hành động" chứ không phải ngược lại.

"Họ sẽ tấn công nếu chúng tôi không làm vậy, họ sẽ tấn công trước. Tôi biết chắc", ông Trump nói về Iran. "Nếu có điều gì, thì có thể tôi đã buộc Israel phải hành động, nhưng Israel đã sẵn sàng, và chúng tôi cũng đã sẵn sàng, và chúng tôi đã có một tác động rất, rất mạnh mẽ, bởi vì hầu như tất cả những gì họ (Iran-NV) có đều đã bị vô hiệu hóa. Giờ đây số lượng tên lửa của họ đang giảm đi rất nhiều", ông nói trong Phòng Bầu dục.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 2.3 thì nói rằng Tổng thống Trump quyết định phát động các cuộc tấn công vào Iran vì Mỹ tin rằng Israel sắp sửa có hành động đơn phương, theo CNN.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin về các hoạt động tình báo của Mỹ và Israel để dẫn đến cuộc tấn công Iran. Theo The New York Times, ngay trước khi Mỹ và Israel chuẩn bị tấn công Iran, CIA đã tập trung xác định vị trí của mục tiêu quan trọng nhất là ông Ali Khamenei, Lãnh tụ tối cao của Iran. Theo những người quen thuộc với chiến dịch này, CIA đã theo dõi ông Khamenei trong nhiều tháng, tìm hiểu vị trí và thói quen của ông.

Sau đó, CIA biết được một cuộc họp của các quan chức cấp cao Iran sẽ diễn ra vào sáng 28.2 tại một khu phức hợp lãnh đạo ở trung tâm Tehran. Quan trọng hơn cả, CIA nắm được tin ông Khamenei sẽ có mặt tại địa điểm đó. Mỹ và Israel đã quyết định điều chỉnh thời điểm tấn công, một phần để tận dụng lợi thế của thông tin tình báo mới này, theo các quan chức nắm rõ quyết định trên.

Theo những người được thông báo về tình báo, CIA đã chuyển thông tin mật của mình cho Israel. Israel đã sử dụng tình báo của Mỹ và của riêng mình để thực hiện một chiến dịch mà họ đã lên kế hoạch trong nhiều tháng là hạ sát lãnh đạo cấp cao của Iran.