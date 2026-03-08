Thực hư thông tin UAE tham chiến chống Iran

Ngày 8.3, tờ The Jerusalem dẫn lời một quan chức cấp cao của UAE phủ nhận nước này liên quan đến vụ tấn công vào một nhà máy khử muối trên lãnh thổ Iran. Quân đội Israel cũng phủ nhận việc tham gia vào vụ tấn công.

Theo Jerusalem Post, UAE sẽ không tấn công mục tiêu dân sự mà sẽ nhắm đến cơ sở quân sự nếu chọn tấn công. Tuy nhiên, tờ báo không nêu rõ liệu UAE có thực sự tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran hay chưa.

Vụ cháy tại cảng Jebel Ali (UAE) ngày 1.3 sau đợt tấn công của Iran ẢNH: REUTERS

Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, Nội vụ và Ngoại giao UAE Rashid Al-Nuaimi cũng tuyên bố trên mạng xã hội rằng thông tin nước này tấn công Iran là tin giả. "Khi chúng tôi làm điều gì đó, chúng tôi đủ dũng cảm để công bố", ông Al-Nuaimi viết.

Trước đó, cổng thông tin Ynet và một số hãng truyền thông khác của Israel loan tin rằng UAE đã thực hiện cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào Iran để đáp trả nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của nước Cộng hòa Hồi giáo nhằm vào UAE. Mục tiêu của cuộc tấn công được cho là một nhà máy khử muối trên lãnh thổ Iran.

Trong ngày 8.3, Iran tiếp tục tấn công các nước láng giềng tại vùng Vịnh là đồng minh của Mỹ. Bộ Quốc phòng UAE thông báo đã có 4 người thiệt mạng do các đợt tấn công của Iran từ đầu xung đột và 112 người bị thương. Trong ngày, UAE bắn rơi 16/17 tên lửa đạn đạo do Iran phóng đến. Quả còn lại rơi xuống biển. UAE cũng ngăn chặn 113 /117 chiếc UAV được phát hiện trong ngày. Bốn chiếc còn lại rơi xuống lãnh thổ.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao UAE khẳng định đang hành động nhằm tự vệ trước "sự khiêu khích tàn bạo và vô cớ" từ Iran, khi Tehran phóng hơn 1.400 tên lửa và UAV nhắm vào hạ tầng và địa điểm dân sự tại UAE, theo tờ The Guardian.

UAE cáo buộc hành động của Iran là vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ UAE. "UAE nhấn mạnh rằng chúng tôi không muốn bị kéo vào bất kỳ cuộc xung đột hoặc leo thang nào nhưng khẳng định quyền thực hiện tất cả những biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ", Bộ Ngoại giao UAE tuyên bố.