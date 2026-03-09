Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Truyền thông Iran nói tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei 'bị thương'

Bảo Hoàng
09/03/2026 20:52 GMT+7

Đài truyền hình nhà nước Iran ngày 9.3 phát bản tin ám chỉ rằng tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei dường như đã bị thương trong chiến sự đang diễn ra tại Trung Đông.

Đài Iran International đưa tin truyền hình tại Iran gọi Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei là “janbaz”, tức “người bị thương trong chiến tranh Ramadan”, được cho là ám chỉ ông Khamenei đã bị thương trong cuộc xung đột đang diễn ra. Các hãng truyền thông khác cũng đưa tin cho biết ông Mojtaba Khamenei bị thương, tuy nhiên không nêu thêm chi tiết.

Hiện giới chức Iran chưa phản hồi về thông tin trên.

Truyền hình Iran đưa tin ông Mojtaba Khamenei ngày 9.3 chính thức được bổ nhiệm làm Lãnh tụ tối cao Iran

Kể từ khi xung đột tại Trung Đông nổ ra hôm 28.2, ông Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện. Trong ngày 9.3, ông được bầu làm Lãnh tụ tối cao Iran, kế nhiệm người cha là cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel.

Bản tin của truyền hình Iran đề cập ông Mojtaba Khamenei thông thạo tiếng Anh, đã hoàn thành các khóa học chuyên ngành tâm lý học và phân tâm học, đồng thời am hiểu về công nghệ hiện đại, khoa học quân sự và các vấn đề an ninh, cũng như các nguyên tắc chính trị và yêu cầu điều hành đất nước.

Một thành viên của Hội đồng chuyên gia Iran, cơ quan gồm 88 giáo sĩ có trách nhiệm bầu lãnh tụ tối cao, cho biết một số giáo sĩ không được thông báo về cuộc họp trực tiếp, thời điểm bầu ông Mojtaba Khamenei, theo Iran International.

Giáo sĩ Mohsen Heidari trả lời truyền hình nhà nước Iran rằng có 2.3 trong số 88 giáo sĩ đã dự phiên họp bầu ông Khamenei tại thành phố Qom, đáp ứng đủ số thành viên tối thiểu để bỏ phiếu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9.3 chúc mừng tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei được bổ nhiệm. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nêu rõ quyết định bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei làm Lãnh tụ tối cao mới của Iran là "dựa trên hiến pháp của nước này", theo AFP.

