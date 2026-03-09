Nga, Trung Quốc lên tiếng sau khi Iran có lãnh tụ tối cao mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 9.3 chúc mừng tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, con trai của cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, theo AFP. Ông Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hôm 28.2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một sự kiện ở Moscow vào ngày 5.3 Ảnh: Reuters

"Tôi muốn tái khẳng định sự ủng hộ kiên định của chúng tôi đối với Tehran và tình đoàn kết với những người bạn Iran của chúng tôi", Tổng thống Putin nói trong một thông điệp gửi tới ông Mojtaba Khamenei. Ông Putin còn nhấn mạnh "Nga đã và sẽ vẫn là một đối tác đáng tin cậy" của Iran.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nói với các phóng viên rằng quyết định bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei làm lãnh tụ tối cao mới của Iran là "dựa trên hiến pháp của nước này", theo AFP.

"Trung Quốc phản đối sự can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác dưới bất kỳ lý do nào, và chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Iran cần được tôn trọng", ông Quách tuyên bố khi được hỏi về những lời đe dọa đối với lãnh tụ tối cao mới của Iran. Quân đội Israel đã dọa sẽ nhắm mục tiêu vào bất kỳ người nào kế nhiệm cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó bình luận khả năng Iran chọn ông Mojtaba Khamenei làm lãnh tụ tối cao rằng đó là một "nhân vật tầm thường". Ông Trump còn nói bản thân nên có tiếng nói trong việc chọn vị lãnh tụ tối cao mới của Iran.

Trong khi đó, các nhóm thân Iran ở Iraq hôm nay đã hoan nghênh việc bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei làm lãnh tụ tối cao mới của Iran. Trong đó, nhóm Asaib Ahl al-Haq cho rằng việc lựa chọn ông Mojtaba Khamenei thể hiện sự tiếp nối và củng cố vai trò của Cộng hòa Hồi giáo như một trụ cột trung tâm trong trục kháng chiến, theo AFP.

"Người kế nhiệm tốt nhất cho người tiền nhiệm tốt nhất", theo Kataeb Hezbollah, một phần của Phong trào Kháng chiến Hồi giáo Iraq - một liên minh thân Iran đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào căn cứ của Mỹ kể từ khi cuộc chiến ở Trung Đông bắt đầu.