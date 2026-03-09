Chân dung nhân vật bí ẩn trở thành tân Lãnh tụ tối cao Iran

Tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei được công bố Ảnh: Reuters

Truyền thông Iran sáng 9.3 dẫn tuyên bố từ các giáo sĩ cấp cao Iran cho hay ông Mojtaba Khamenei, con trai cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, đã được bầu làm người kế nhiệm cha mình.

Ông Mojtaba Khamenei (57 tuổi) vốn là một nhân vật bí ẩn ngay cả tại Iran. Ông là một nhân vật có ảnh hưởng trong hậu trường quyền lực, điều phối các hoạt động quân sự và tình báo tại văn phòng của cha mình. Ông được biết là có quan hệ rất chặt chẽ với lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và được xem là ứng viên được họ ủng hộ.

Ông mang đầy đủ tư cách tôn giáo với học vị đại giáo sĩ (ayatollah) ngay vào thời điểm lên nắm quyền. Ông được biết đến với việc giảng dạy các lớp thần học Shiite được nhiều người theo học.

Tuy nhiên, tính cách hay quan điểm chính trị của ông bên ngoài vòng tròn thân cận chặt chẽ của cha mình hầu như không được biết đến. Ông hiếm khi phát biểu hoặc xuất hiện trước công chúng.

Giờ đây, ông nắm quyền không chỉ với tư cách là nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị mới của Iran, mà còn là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của nước này.

Ông Vali R. Nasr, một chuyên gia về Iran và Hồi giáo Shiite tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ), cho rằng ông Mojtaba Khamenei là một lựa chọn gây bất ngờ nhưng cũng mang nhiều ý nghĩa.

"Việc lựa chọn ông Mojtaba là lựa chọn sự tiếp nối cha ông ấy, và ông ấy cũng sẵn sàng hơn các ứng viên khác để nhanh chóng củng cố quyền lực, khẳng định kiểm soát đối với hệ thống", tờ The New York Times dẫn lời ông Nasr nhận định và nói thêm rằng ông Mojtaba Khamenei đã được xem là người kế nhiệm từ lâu, nhưng dường như đã biến mất khỏi tầm chú ý trong hai năm qua.

Ông Ali Khamenei đã nói với các cố vấn thân cận về việc không muốn con trai mình kế nhiệm, vì ông không muốn vai trò này trở thành cha truyền con nối, theo ba quan chức cấp cao Iran am hiểu về ông Khamenei và quá trình lựa chọn.

Cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 đã lật đổ chế độ quân chủ với cam kết chấm dứt việc chuyển giao quyền lực theo dòng họ và trao lại quyền đó cho người dân.

Nhưng việc ông Mojtaba Khamenei lên nắm quyền cho thấy rằng những người trong các vòng quyền lực của Iran, các giáo sĩ cao cấp, IRGC và những chính trị gia có ảnh hưởng đã đoàn kết trong bối cảnh khủng hoảng nghiêm trọng và chiến tranh.

Một số nhà phân tích cho rằng ông Mojtaba Khamenei có thể sẽ nghiêng về phía cải cách, bất chấp phong cách của cha ông. Họ lập luận rằng ông thuộc thế hệ giáo sĩ trẻ hơn, thực dụng hơn và nhờ dòng dõi của mình, ông sẽ gặp ít sự phản kháng hơn từ các phe phái cứng rắn và bảo thủ.

Chưa rõ Mỹ sẽ nhìn nhận ra sao về tân Lãnh tụ tối cao Iran. Tại một cuộc họp báo ở Washington hôm 3.3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng nhiều người mà chính phủ của ông coi là những nhà lãnh đạo tiềm năng của Iran đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. "Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ không còn biết ai nữa", ông phát biểu.

Trả lời phỏng vấn ABC News ngày 8.3, Tổng thống Trump ra điều kiện rằng tân lãnh đạo Iran phải được Mỹ chấp thuận. "Ông ta sẽ phải có sự phê chuẩn của chúng ta. Nếu không, ông ta sẽ không trụ được lâu", theo ông Trump.