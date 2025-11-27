Sóng ngầm căng thẳng trong giới tình báo Mỹ

Reuters ngày 25.11 đăng bài độc quyền cho biết các quan chức làm việc cho Giám đốc Tình báo quốc gia Tulsi Gabbard đã bất ngờ ập vào một kho chứa hồ sơ mật của Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) ở Washington D.C vào đầu tháng 4, bắt buộc chuyển giao hàng ngàn tài liệu mật về các vụ ám sát chính trị cho Cục Lưu trữ quốc gia. Số hồ sơ liên quan vụ ám sát Tổng thống John F.Kennedy (1963), thượng nghị sĩ Robert F.Kennedy (1968) và nhà hoạt động nhân quyền Martin Luther King Jr (1968).

Bà Gabbard và ông Ratcliffe điều trần tại Thượng viện Mỹ hồi tháng 3 Ảnh: Reuters

Nhóm "thợ săn" của bà Gabbard đã đọc lệnh và cảnh báo bất cứ ai cản trở có thể bị truy cứu trách nhiệm. Phía CIA bị cho là đã không hợp tác dẫn đến việc bà Gabbard phải cứng rắn. Các quan chức đã ở lại kho hồ sơ đến 2 giờ sáng hôm sau, số hóa "núi" giấy tờ trước khi sử dụng xe chính phủ chở hồ sơ đến cơ sở của Cục Lưu trữ quốc gia tại bang Maryland.

Sự việc làm nổi bật cuộc cạnh tranh quyền lực căng thẳng giữa CIA và Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia (ODNI), trong bối cảnh các quan chức chạy đua thực hiện nhiệm vụ của Tổng thống Donald Trump là phải nhanh chóng giải mật hồ sơ liên quan các vụ ám sát chính trị chấn động. ODNI giám sát 17 cơ quan, trong đó có CIA.

Hồi tháng 1, ông Trump ký sắc lệnh giải mật hồ sơ vụ ám sát ông John Kennedy, em trai Robert Kennedy và mục sư Luther King. Thời hạn 45 ngày cho việc rà soát hồ sơ vụ Robert Kennedy và Luther King đã trôi qua vào cuối tháng 3 và đội ngũ của bà Gabbard được cho là đã giận dữ vì CIA trì hoãn. Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Robert Kennedy Jr, con trai của ông Robert Kennedy, từ lâu nghi ngờ CIA liên quan trong vụ ám sát cha và bác của ông nhưng cơ quan tình báo Mỹ đã bác bỏ cáo buộc.

Nga chuyển Mỹ hồ sơ mật của Liên Xô về vụ ám sát Tổng thống Kennedy

Trong hơn 60 năm qua, các nhà điều tra xác định rằng Tổng thống Kennedy bị ám sát bởi tay súng duy nhất là Lee Harvey Oswald, còn ông Robert Kennedy bị ám sát bởi ông Sirhan Sirhan. Tuy nhiên, các khảo sát cho thấy nhiều người Mỹ không tin kết luận này và những vụ ám sát đã trở thành nguồn cơn của nhiều thuyết âm mưu.

ODNI bác bỏ thông tin căng thẳng với CIA, cho rằng những tương tác giữa hai bên là chuyên nghiệp và phản ánh nhận thức chung là đã đến lúc để giải mật các hồ sơ. Hai cơ quan ra tuyên bố chung nói sẽ hợp tác chặt chẽ để giải mật và công bố hồ sơ theo sự quan tâm của công chúng và nhiệm vụ của Tổng thống Trump trong việc khôi phục lòng tin dành cho cộng đồng tình báo. Người phát ngôn Nhà Trắng Steven Cheung khẳng định ông Trump hoàn toàn tin tưởng bà Gabbard và Giám đốc CIA John Ratcliffe, đồng thời cáo buộc truyền thông cố tình gây chia rẽ nội bộ.