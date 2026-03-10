Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump và ông Putin điện đàm, bàn cách sớm chấm dứt xung đột Ukraine, Iran

Vi Trân
Vi Trân
10/03/2026 07:25 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm cho nhau để bàn về cách chấm dứt xung đột Iran và Ukraine.

Tổng thống Trump ngày 9.3 cho biết đã có cuộc điện đàm hiệu quả với Tổng thống Putin về xung đột tại Trung Đông và Ukraine. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa ông Trump và ông Putin từ khi xung đột tại Iran bắt đầu vào ngày 28.2.

Ông Trump và ông Putin điện đàm bàn cách sớm chấm dứt xung đột Ukraine, Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại bang Alaska (Mỹ) vào tháng 8.2025

ẢNH: REUTERS

"Có mối thù sâu sắc giữa Tổng thống Putin và Tổng thống [Ukraine Volodymyr] Zelensky. Dường như họ không thể hòa giải nhưng tôi cho rằng đó là cuộc gọi tích cực về chủ đề đó", ông Trump cho biết.

Theo Reuters, ông Trump nói rằng lãnh đạo Nga muốn giúp đỡ giải quyết xung đột Iran.

"Tôi nói với ông ấy là 'Ông có thể giúp ích nhiều hơn khi chấm dứt cuộc chiến Ukraine - Nga. Điều đó hữu ích hơn", ông Trump nói tại cuộc họp báo ở bang Florida.

Ông Yury Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga, cho hay trong cuộc gọi kéo dài khoảng 1 giờ, ông Putin đã đề xuất nhiều ý tưởng nhằm chấm dứt xung đột Iran về chính trị và ngoại giao một cách nhanh chóng trong khi ông Trump đánh giá về những diễn biến trong chiến dịch.

Theo vị quan chức Nga, Tổng thống Mỹ tin rằng lợi ích của Mỹ là nhanh chóng chấm dứt xung đột tại Ukraine với một lệnh ngừng bắn và thỏa thuận dàn xếp lâu dài.

Về Ukraine, ông Ushakov lưu ý rằng những thắng lợi của Nga nên thúc đẩy các nhà đàm phán của Ukraine tiến tới giải quyết xung đột.

Ông Ushakov còn nói rằng hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình tại Venezuela trong bối cảnh tình hình thị trường dầu mỏ toàn cầu. Mới đây, Mỹ đã cho phép Ấn Độ tạm thời mua dầu của Nga. Ông Trump trong cuộc họp báo cũng nói rằng Mỹ đang tạm dỡ bỏ một số lệnh cấm vận liên quan dầu mỏ để đảm bảo nguồn cung và hạ giá.

Tin liên quan

Hồi kết nào cho cuộc chiến Iran?

Hồi kết nào cho cuộc chiến Iran?

Đó có lẽ là câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra lúc này khi cuộc xung đột tiếp tục kéo dài, chưa có bước ngoặt đột phá nào, trong khi giá dầu thô tăng cao khiến thế giới lo lắng.

Nga, Trung Quốc lên tiếng sau khi Iran có lãnh tụ tối cao mới

Tổng thống Trump nói sẽ cùng Thủ tướng Israel xem xét thời điểm dừng tấn công Iran

Khám phá thêm chủ đề

Trump putin UKRAINE Iran Trung Đông Giá dầu Venezuela
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận