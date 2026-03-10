Ông Trump và ông Putin điện đàm, bàn cách sớm chấm dứt xung đột Ukraine, Iran

Tổng thống Trump ngày 9.3 cho biết đã có cuộc điện đàm hiệu quả với Tổng thống Putin về xung đột tại Trung Đông và Ukraine. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa ông Trump và ông Putin từ khi xung đột tại Iran bắt đầu vào ngày 28.2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại bang Alaska (Mỹ) vào tháng 8.2025 ẢNH: REUTERS

"Có mối thù sâu sắc giữa Tổng thống Putin và Tổng thống [Ukraine Volodymyr] Zelensky. Dường như họ không thể hòa giải nhưng tôi cho rằng đó là cuộc gọi tích cực về chủ đề đó", ông Trump cho biết.

Theo Reuters, ông Trump nói rằng lãnh đạo Nga muốn giúp đỡ giải quyết xung đột Iran.

"Tôi nói với ông ấy là 'Ông có thể giúp ích nhiều hơn khi chấm dứt cuộc chiến Ukraine - Nga. Điều đó hữu ích hơn", ông Trump nói tại cuộc họp báo ở bang Florida.

Ông Yury Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga, cho hay trong cuộc gọi kéo dài khoảng 1 giờ, ông Putin đã đề xuất nhiều ý tưởng nhằm chấm dứt xung đột Iran về chính trị và ngoại giao một cách nhanh chóng trong khi ông Trump đánh giá về những diễn biến trong chiến dịch.

Theo vị quan chức Nga, Tổng thống Mỹ tin rằng lợi ích của Mỹ là nhanh chóng chấm dứt xung đột tại Ukraine với một lệnh ngừng bắn và thỏa thuận dàn xếp lâu dài.

Về Ukraine, ông Ushakov lưu ý rằng những thắng lợi của Nga nên thúc đẩy các nhà đàm phán của Ukraine tiến tới giải quyết xung đột.

Ông Ushakov còn nói rằng hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình tại Venezuela trong bối cảnh tình hình thị trường dầu mỏ toàn cầu. Mới đây, Mỹ đã cho phép Ấn Độ tạm thời mua dầu của Nga. Ông Trump trong cuộc họp báo cũng nói rằng Mỹ đang tạm dỡ bỏ một số lệnh cấm vận liên quan dầu mỏ để đảm bảo nguồn cung và hạ giá.