Thế giới

Tổng thống Trump nói sẽ cùng Thủ tướng Israel xem xét thời điểm dừng tấn công Iran

Văn Khoa
Văn Khoa
09/03/2026 10:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tiết lộ rằng quyết định về thời điểm kết thúc xung đột với Iran sẽ do ông xem xét cùng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với tờ The Times of Israel hôm 8.3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc rằng Iran có thể đã tiêu diệt Israel nếu ông và Thủ tướng Netanyahu không hành động. "Iran định tiêu diệt Israel và mọi thứ xung quanh… Chúng tôi đã hợp tác. Chúng tôi đã tiêu diệt một quốc gia muốn tiêu diệt Israel", ông Trump nói.

Ông Trump nói sẽ cùng Thủ tướng Israel quyết định thời điểm kết thúc tấn công Iran - Ảnh 1.

Cột khói bốc lên từ đám cháy sau cuộc không kích đêm 7.3 vào nhà máy lọc dầu Shahran ở tây bắc thủ đô Tehran của Iran

Ảnh: AFP

Khi được hỏi liệu ông có phải là người duy nhất quyết định khi nào chiến sự với Iran kết thúc hay ông Netanyahu cũng sẽ có tiếng nói, ông Trump trả lời: "Tôi nghĩ đó là sự đồng thuận… Chúng tôi đã nói chuyện. Tôi sẽ đưa ra quyết định vào thời điểm thích hợp, nhưng mọi thứ sẽ được xem xét". Ông Trump nhấn mạnh tuy ông Netanyahu sẽ có ý kiến đóng góp, Tổng thống Mỹ sẽ có tiếng nói cuối cùng.

Khi được hỏi liệu Israel có thể tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Iran ngay cả sau khi Mỹ quyết định ngừng các cuộc tấn công hay không, ông Trump trả lời : "Tôi không nghĩ điều đó là cần thiết".

Ông Trump đã tránh đưa ra mốc thời gian cụ thể cho cuộc chiến. Hôm 6.3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay Washington dự kiến cuộc chiến sẽ kéo dài từ 4-6 tuần.

Trong khi đó, trang tin Axios ngày 8.3 dẫn một số nguồn tin tiết lộ rằng các cuộc tấn công của Israel vào 30 kho nhiên liệu ở Iran hôm 7.3 đã vượt xa những gì Mỹ dự đoán khi Israel thông báo trước, gây ra bất đồng đáng kể đầu tiên giữa hai đồng minh kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28.2.

Các cuộc không kích hôm 7.3 của Israel đã gây ra những đám cháy lớn ở thủ đô Tehran của Iran, với những ngọn lửa có thể được nhìn thấy ở địa điểm cách xa nhiều km.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khẳng định các kho nhiên liệu nói trên được chính quyền Iran sử dụng để cung cấp nhiên liệu cho nhiều khách hàng khác nhau, trong đó có cả các cơ quan quân sự.

Một quan chức quân sự Israel nói rằng các cuộc tấn công nói trên một phần nhằm yêu cầu Iran ngừng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự của Israel.

Các quan chức Israel và Mỹ cho hay IDF đã thông báo trước cho quân đội Mỹ về các cuộc không kích hôm 7.3. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ tiết lộ rằng quân đội Mỹ đã bất ngờ trước phạm vi rộng lớn của các cuộc tấn công đó. "Chúng tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay", Axios dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ chỉ huy quân sự trung tâm Iran Ebrahim Zolfaghari hôm 8.3 cáo buộc Mỹ và Israel đã tiến hành những cuộc tấn công tàn bạo vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các trung tâm dịch vụ công cộng của Iran, theo Tân Hoa xã.

Ông nói rằng các quốc gia Hồi giáo trong khu vực nên cảnh báo Mỹ và Israel không nên thực hiện những "hành động hèn nhát và vô nhân đạo" như thế để ngăn chặn sự lan rộng của xung đột.

"Nếu không, những hành động tương tự sẽ được thực hiện trong khu vực. Nếu quý vị có thể chấp nhận giá dầu trên 200 USD/thùng, hãy cứ tiếp tục trò chơi này", ông Zolfaghari cảnh báo.

Trump Iran israel tấn công
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
