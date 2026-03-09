Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Quân Israel đổ bộ biên giới Lebanon - Syria, Hezbollah bắn hạ trực thăng Israel?

Văn Khoa
Văn Khoa
09/03/2026 07:31 GMT+7

Các cuộc đụng độ đã nổ ra ở miền đông Lebanon hôm nay 9.3, sau khi lực lượng Israel đổ bộ bằng trực thăng xuống biên giới Lebanon - Syria, theo AFP dẫn lại thông tin từ báo chí Lebanon.

"Các cuộc đụng độ dữ dội đang diễn ra... về phía ngoại ô thị trấn Nabi Sheet nhằm đẩy lùi lực lượng Israel đã đổ bộ bằng trực thăng xuống các đỉnh núi phía đông hướng về biên giới Lebanon - Syria", Hãng thông tấn quốc gia Lebanon đưa tin.

Lực lượng Israel đổ bộ miền nam Israel, Hezbollah bắn hạ trực thăng Israel? - Ảnh 1.

Xe tăng Israel tập trung tại một vị trí dọc biên giới Israel-Lebanon vào ngày 8.3

Ảnh: AFP

Lực lượng Hezbollah, được Iran hậu thuẫn, cũng thông báo đã phát hiện khoảng 15 trực thăng của Israel xâm nhập từ phía biên giới Syria ở miền đông Lebanon, theo AFP. Lực lượng này cho biết các thành viên của họ đã giao tranh với các trực thăng và lực lượng xâm nhập bằng vũ khí thích hợp, và cuộc đối đầu vẫn đang tiếp diễn.

Ngoài ra, hai nguồn tin của Hezbollah khẳng định với AFP rằng một trực thăng của Israel trong khu vực đã bị lực lượng này bắn hạ.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ phía Israel. 

Hôm 8.3, Israel đã tấn công một khách sạn ở trung tâm thủ đô Beirut của Lebanon. Đây là cuộc tấn công đầu tiên vào trung tâm thành phố kể từ khi cuộc chiến mới với Hezbollah bắt đầu. Phía Lebanon thông báo đã có gần 400 người đã thiệt mạng trong tuần qua.

Lebanon bị cuốn vào cuộc xung đột Trung Đông hôm 2.3, khi Hezbollah tấn công Israel để trả đũa vụ Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị hạ sát trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28.2.

Israel, vốn vẫn tiếp tục các cuộc tấn công nhắm vào Hezbollah bất chấp thỏa thuận ngừng bắn năm 2024, đã phát động nhiều đợt tấn công trong tuần này trên khắp Lebanon và đưa bộ binh sang các khu vực biên giới.

Hezbollah hôm 8.3 tuyên bố đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào miền bắc Israel, trong đó có cả việc tấn công một căn cứ hải quân ở Haifa và điều động một loạt máy bay không người lái (UAV) về phía thành phố Nahariya. Sau đó, họ thông báo đã bắn hạ một chiếc UAV của Israel trên vùng Wadi Saluki ở miền nam Lebanon, theo AFP.

Khám phá thêm chủ đề

israel Đổ bộ Lebanon trực thăng Hezbollah
