Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Triều Tiên ủng hộ Iran chọn lãnh tụ tối cao mới

Tuyết Lan
Tuyết Lan
11/03/2026 08:53 GMT+7

Phía CHDCND Triều Tiên lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ với quyết định của Iran khi chọn ông Mojtaba Khamenei làm lãnh tụ tối cao mới.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11.3 đưa tin Triều Tiên ủng hộ lựa chọn của Iran trong việc bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei làm lãnh tụ tối cao mới, kế nhiệm người cha quá cố Ali Khamenei - người đã thiệt mạng trong chiến dịch không kích của Mỹ và Israel ở Tehran ngày 28.2.

"Chúng tôi tôn trọng quyền và lựa chọn của người Iran trong việc bầu lãnh tụ tối cao của họ", theo KCNA.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên đồng thời lên án hành động của Mỹ và Israel là các cuộc tấn công "bất hợp pháp" vào Iran. Mỹ và Israel chưa bình luận tuyên bố mới nhất của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên ủng hộ Iran chọn lãnh tụ tối cao mới - Ảnh 1.

Ông Mojtaba Khamenei trong một lần xuất hiện ở Tehran hồi 2016

Ảnh: Reuters

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9.3 chúc mừng tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. "Tôi muốn tái khẳng định sự ủng hộ kiên định của chúng tôi đối với Tehran và tình đoàn kết với những người bạn Iran của chúng tôi", Tổng thống Putin nói trong một thông điệp gửi tới ông Mojtaba Khamenei. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn thì nói với các phóng viên rằng quyết định bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei làm lãnh tụ tối cao mới của Iran là "dựa trên hiến pháp của nước này", theo AFP.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông thất vọng về việc Iran lựa chọn ông Mojtaba Khamenei làm lãnh tụ tối cao mới. Israel thì tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào lãnh đạo Iran. Theo CNN, ông Trump mới đây nói rằng ông không tin ông Mojtaba Khamenei có thể sống trong hòa bình. 

Đến nay, tân Lãnh tụ tối cao Iran vẫn chưa đưa ra thông điệp video hay tuyên bố bằng văn bản nào, cũng chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm. Phía truyền thông Iran hôm 9.3 đưa tin ông bị thương trong cuộc xung đột nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran đã bước sang ngày thứ 12 mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Israel và Mỹ tiếp tục tấn công quy mô lớn vào Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel, cũng như nhiều quốc gia vùng Vịnh có quân đội Mỹ đóng trú. Hai bên liên tục đưa ra tuyên bố nóng và chưa có dấu hiệu nào của các cuộc đàm phán chính thức.  

Tin liên quan

Tình hình Iran, Trung Đông mới nhất sáng 11.3: Iran tuyên bố 'ân đền oán trả'

Tình hình Iran, Trung Đông mới nhất sáng 11.3: Iran tuyên bố 'ân đền oán trả'

Cuộc xung đột ở Trung Đông đã bước qua ngày thứ 12, Israel tiếp tục không kích Iran trong khi Iran tiếp diễn các vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Tối hậu thư mơ hồ của Tổng thống Trump với Iran

Cuộc gọi làm thay đổi Trung Đông của ông Netanyahu và ông Trump?

Khám phá thêm chủ đề

Triều Tiên Iran nga Ali Khamenei Mojtaba Khamenei lãnh tụ tối cao Iran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận