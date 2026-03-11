Mỹ lo ngại gì khi Israel tấn công hạ tầng năng lượng Iran?

Trước hàng loạt tác động tiềm tàng, các quan chức Mỹ đã thông báo với đối tác Israel rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump không vui về những đợt tấn công gần đây vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, đồng thời yêu cầu Tel Aviv thông báo trước cho Washington để được chấp thuận nếu muốn tấn công tiếp, theo tờ The Wall Street Journal ngày 11.3.

Cột khói khổng lồ bốc lên sau một đợt tấn công tại thủ đô Tehran của Iran hôm 7.3 ẢNH: REUTERS

Trang Axios đưa tin, thông điệp của Mỹ được truyền đạt ở cấp chính trị cao cấp và chuyển đến Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir vào hôm 9.3. Chính quyền ông Trump được cho là đã yêu cầu Israel không tấn công cơ sở năng lượng Iran, đặc biệt là hạ tầng dầu mỏ.

Nhà Trắng đưa ra 3 lý do cho yêu cầu trên. Thứ nhất, việc tấn công như vậy gây hại cho người dân Iran. Thứ hai, ông Trump muốn hợp tác với Iran về dầu mỏ sau xung đột như điều đã làm với Venezuela. Thứ ba, cuộc tấn công có thể khiến Iran đáp trả vào hạ tầng năng lượng trên khắp vùng Vịnh.

Iran đã tấn công cơ sở năng lượng tại vùng Vịnh nhưng không gây thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên, Mỹ lo ngại những đợt tấn công tiếp theo vào hạ tầng dầu mỏ Iran có thể làm thay đổi tình hình, khiến nước này đáp trả mạnh và đẩy giá dầu lên cao hơn.

Một nguồn tin của Axios cho biết ông Trump coi việc tấn công cơ sở năng lượng tại Iran là lựa chọn tất tay, chỉ thực hiện khi Tehran cố tình tấn công cơ sở dầu mỏ vùng Vịnh trước.

Khói đen bao phủ bầu trời thủ đô Tehran của Iran sau khi bể chứa dầu tại một cơ sở lọc dầu bị tấn công hôm 8.3 ẢNH: REUTERS

Israel giải thích

Đây được cho là lần đầu tiên Mỹ ngăn cản Israel từ khi hai nước tấn công Iran vào ngày 28.2. Lời cảnh báo được đưa ra sau khi Israel mở rộng mục tiêu sang hạ tầng năng lượng và nhiều kho dầu tại Iran vào cuối tuần qua. Theo tờ The New York Times, Israel nói đã tấn công các cơ sở năng lượng tại Iran vì quân đội Tehran sử dụng những cơ sở này.

Hành động này đã khiến nhiều đồng minh của ông Trump như thượng nghị sĩ Lindsey Graham chỉ trích, dù ông Graham là người có quan điểm cứng rắn và ủng hộ chiến dịch quân sự.

Trong cuộc họp báo ngày 10.3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cũng nói rằng Mỹ không tấn công các mục tiêu năng lượng Iran.

Một kho dầu tại Tehran bị tấn công hôm 7.3 ẢNH: AFP

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 9.3 cảnh báo rằng những thiệt hại đối với cơ sở năng lượng tại Iran có nguy cơ làm ô nhiễm thực phẩm, nguồn nước và không khí, gây ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng cho trẻ em, người lớn tuổi và người có bệnh nền. Ông cho biết những trận mưa bị ô nhiễm do dầu đã xuất hiện tại một số vùng tại Iran.

Một người phát ngôn bộ chỉ huy tác chiến quân đội Iran hôm 7.3 nói rằng nước này đến nay chưa tấn công hạ tầng năng lượng tại khu vực nhưng đe dọa nếu điều đó xảy ra, giá dầu có thể tăng lên 200 USD/thùng. Giá dầu vài ngày qua có lúc đã vượt mức 100 USD/thùng lần đầu tiên sau 4 năm do lo ngại xung đột kéo dài.