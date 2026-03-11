Lo Iran rải thủy lôi ra eo biển Hormuz, phương Tây tính hộ tống tàu dầu

Các quan chức Mỹ cho biết Iran có thể đã sẵn sàng rải thủy lôi tại eo biển Hormuz nhằm ngăn chặn lưu thông tại tuyến hàng hải huyết mạch này, theo CBS News ngày 10.3.

Bản đồ thể hiện vị trí eo biển Hormuz ẢNH: REUTERS

Các quan chức nói rằng Iran đang sử dụng đội tàu nhỏ có thể chở 2-3 quả thủy lôi mỗi chiếc để rải ra eo biển. CNN cùng ngày đưa tin rằng Iran đã bắt đầu rải thủy lôi tại eo biển nhưng chưa ở mức độ rộng rãi. Iran chưa bình luận về thông tin này.

Eo biển Hormuz là tuyến đường quan trọng, nơi khoảng 20% lượng dầu mà thế giới tiêu thụ mỗi ngày đi qua. Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ không để giọt dầu nào ra khỏi Trung Đông nếu Mỹ và Israel không dừng tấn công.

Tập đoàn dầu khí nhà nước Ả Rập Xê Út Aramco ngày 10.3 cảnh báo về "hậu quả thảm khốc" cho thị trường dầu mỏ thế giới nếu chiến sự tiếp tục khiến cho tàu biển không thể đi qua eo biển Hormuz, theo tờ The Guardian. Nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới dự báo vẫn có thể cung cấp khoảng 70% sản lượng dầu thô thông thường cho thị trường bất chấp điểm nghẽn hiện nay, nhưng lãnh đạo tập đoàn cảnh báo rằng sẽ có hậu quả thảm khốc cho nền kinh tế thế giới nếu việc gián đoạn tiếp diễn.

Mỹ, Anh tính hộ tống tàu dầu

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright mới đây viết trên mạng xã hội rằng Hải quân Mỹ đã hộ tống thành công một tàu dầu qua eo biển Hormuz để đảm bảo nguồn cung cho thị trường toàn cầu. Bài đăng đã bị xóa sau đó và một người phát ngôn Bộ Năng lượng giải thích rằng do phụ đề của video trong bài đăng là chưa chính xác, theo CNBC.

Tuy nhiên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 10.3 bác bỏ thông tin mà ông Wright đăng tải, khẳng định Mỹ chưa hộ tống tàu dầu nào. Dù vậy, bà thừa nhận việc hải quân hộ tống tàu dầu qua eo biển vẫn là một lựa chọn mà Tổng thống Donald Trump có thể sử dụng vào thời điểm thích hợp.

Tuy nhiên, Reuters dẫn nguồn tin cho biết Hải quân Mỹ đã từ chối hàng loạt yêu cầu gần như mỗi ngày từ ngành hàng hải về việc hộ tống quân sự tàu thuyền qua eo biển Hormuz, nói rằng nguy cơ bị tấn công là quá cao vào thời điểm này. Nguồn tin cho hay đánh giá của hải quân trong buổi làm việc với ngành dầu mỏ và vận tải biển trong ngày 10.3 vẫn không thay đổi. Theo đó, quân đội Mỹ cho rằng chỉ có thể hộ tống khi nguy cơ tấn công giảm xuống.

Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin này.

Hình ảnh do Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ công bố ngày 10.3, nói rằng quân đội đã phá hủy tàu rải thủy lôi của Iran gần eo biển Hormuz ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, một người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 10.3 cho biết London đang làm việc với các đồng minh về nhiều phương án hỗ trợ tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trước mối đe dọa từ Iran. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp vào khuya 9.3 giữa ông Starmer và lãnh đạo Đức và Ý.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10.3 cảnh báo: "Nếu Iran làm bất cứ điều gì ngăn chặn dòng chảy dầu mỏ trong eo biển Hormuz, họ sẽ bị Mỹ giáng đòn mạnh gấp 20 lần so với những gì họ đã phải chịu cho đến nay". Nhà lãnh đạo đe dọa Iran sẽ chịu hậu quả quân sự chưa từng thấy nếu nước này rải thủy lôi tại eo biển.

Quân đội Mỹ cùng ngày cho biết đã phá hủy 16 tàu hải quân rải thủy lôi của Iran. Một quan chức cấp cao nói với Axios rằng đợt tấn công nhắm vào các tàu đang không hoạt động là biện pháp phủ đầu sau khi phát hiện thông tin tình báo về kế hoạch hoạt động của Iran.