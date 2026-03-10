Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Dự đoán của ông Putin về sản xuất dầu vùng Vịnh liên quan eo biển Hormuz

Văn Khoa
Văn Khoa
10/03/2026 12:23 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự đoán hoạt động sản xuất dầu phụ thuộc vào eo biển Hormuz có thể dừng hoàn toàn trong vòng một tháng, theo Đài RT.

Phát biểu tại một cuộc họp hôm 9.3, Tổng thống Putin cảnh báo về những rủi ro nghiêm trọng mà cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran có thể gây ra cho thị trường năng lượng toàn cầu.

Ông nói rằng trong năm ngoái, khoảng 1/3 lượng dầu xuất khẩu bằng đường biển đi qua eo biển Hormuz. "Đó là khoảng 14 triệu thùng/ngày và 80% trong số đó được xuất sang các quốc gia châu Á và Thái Bình Dương", ông phát biểu, đồng thời cho rằng "hiện tại, tuyến đường này trên thực tế đã bị đóng cửa".

Ông Trump và ông Putin điện đàm, bàn cách sớm chấm dứt xung đột Ukraine, Iran

Lượng lưu thông qua eo biển Hormuz được cho là đã giảm 80% trong tuần qua sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch chống Iran hôm 28.2, dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa từ Tehran.

Một số tàu chở dầu đã bị trúng bom trong cuộc xung đột. Những diễn biến này đã đẩy giá dầu thô lên hơn 100 USD/thùng và làm dấy lên kỳ vọng về các biện pháp năng lượng khẩn cấp từ Liên minh châu Âu (EU) và các nền kinh tế lớn khác, theo RT.

Ông Putin: sản lượng dầu mỏ vùng Vịnh có thể dừng trong vài tuần - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp về tình hình thị trường năng lượng toàn cầu tại Điện Kremlin ngày 9.3

Ảnh: Reuters

"Việc sản xuất dầu phụ thuộc vào eo biển này có nguy cơ ngừng hoàn toàn trong tháng tới. Sản lượng đã bắt đầu giảm", Tổng thống Putin nói. Ông cho rằng việc khôi phục sản lượng có thể mất vài tuần hoặc thậm chí vài tháng.

Ông Putin còn cho hay giá dầu toàn cầu đang tăng và mức tăng đã lên tới hơn 30% chỉ trong tuần qua. Sự gián đoạn trong nguồn cung năng lượng cũng làm tăng lạm phát và dẫn đến sự sụt giảm sản lượng công nghiệp.

Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo rằng thế giới sắp phải đối mặt với một "thực tế giá cả mới", gọi đó là điều "không thể tránh khỏi".

Ông nhấn mạnh Nga vẫn là một "nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy" và sẽ tiếp tục cung cấp dầu khí cho những quốc gia được Moscow xem là đối tác đáng tin cậy.

