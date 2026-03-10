Nhiều tàu thể hiện mối liên hệ với Trung Quốc để qua được eo biển Hormuz?

Tehran thực tế đã đóng cửa eo biển Hormuz kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran bắt đầu vào ngày 28.2, và ít nhất 10 tàu đã bị tấn công kể từ đó, theo AFP.

Các tàu chở dầu được nhìn thấy ngoài khơi thành phố Fujairah (UAE) vào ngày 3.3, khi Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz Ảnh: Reuters

Nhưng bằng cách tuyên bố có "toàn bộ thủy thủ đoàn người Trung Quốc" trên tàu, hoặc thay đổi điểm đến thành "chủ Trung Quốc", các tàu đang tự liên kết mình với đối tác kinh tế quan trọng nhất của Tehran là Bắc Kinh, theo phân tích của AFP dựa trên dữ liệu từ chuyên trang theo dõi tàu biển Marine Traffic.

"Đây dường như là những tín hiệu phòng ngừa được các tàu sử dụng nhằm giảm nguy cơ bị nhắm mục tiêu", bà Ana Subasic, nhà phân tích rủi ro thương mại tại Kpler, công ty sở hữu Marine Traffic, bình luận.

Hôm 9.3, tàu chở hàng mang cờ Panama Guan Yuan Fu Xing là tàu mới nhất đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn, hai ngày sau khi thay đổi điểm đến thành "chủ Trung Quốc" thông qua bộ phát đáp AIS của mình.

Tương tự như tín hiệu máy bay, hệ thống an toàn AIS cho phép các tàu phát thông tin chi tiết, vị trí và điểm đến của mình đến các cảng và các tàu khác. Những tín hiệu này được những chuyên trang theo dõi hàng hải như Marine Traffic thu thập.

Trong tuần qua, khoảng 30 tàu khác ở vịnh Ba Tư hoặc đi qua eo biển Hormuz đã thực hiện các thao tác tương tự, theo AFP.

Vệ binh Cách mạng Iran nói tự quyết định thời điểm ngừng chiến \

Trong đó, tàu Iron Maiden, đăng ký tại quần đảo Marshall, và tàu Sino Ocean mang cờ Liberia, đã treo các biểu tượng liên quan đến Trung Quốc khi đi qua eo biển chiến lược này, sau đó gỡ bỏ những biểu tượng đó khi đã ra khỏi eo biển.

Những tàu khác đã phát thông điệp tương tự, thỉnh thoảng chỉ trong vài phút, khi đang đứng yên. Ngoài ra có ít nhất 2 tàu đã phát tín hiệu cho thấy quyền sở hữu và thành viên thủy thủ đoàn là người Thổ Nhĩ Kỳ.

Kể từ ngày 2.3, hơn 20 tàu thương mại đã được phát hiện đi qua eo biển Hormuz, theo phân tích của AFP dựa trên dữ liệu từ Marine Traffic.

Một số tàu khác đã đi qua eo biển Hormuz với thiết bị định vị tắt để che giấu vị trí, đôi khi chỉ xuất hiện trở lại trên hệ thống theo dõi hàng hải khi đã ra khỏi khu vực một cách an toàn.

Trước khi xung đột bùng nổ vào ngày 28.2, trung bình mỗi ngày có 138 tàu đi qua eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 25% lượng dầu được vận chuyển bằng đường biển và 20% lượng khí hóa lỏng toàn cầu, theo AFP.

Việc phong tỏa eo biển này đã khiến giá dầu tăng vọt vượt quá 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2.2022, tình trạng mà các chuyên gia cho rằng đã đạt được mục tiêu của Tehran.

Bằng cách "tăng phí bảo hiểm và giá năng lượng toàn cầu", Iran có thể "gây áp lực lên Mỹ" cũng như các đồng minh vùng Vịnh giàu dầu mỏ của Mỹ, theo ông Ali Vaez, Giám đốc dự án Iran tại tổ chức International Crisis Group (Bỉ), nhận định với AFP.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 9.3 thông báo Pháp và các đồng minh đang chuẩn bị một nhiệm vụ "hoàn toàn mang tính phòng thủ" để hộ tống các tàu thuyền và mở lại eo biển Hormuz.

Iran khẳng định eo biển Hormuz chưa chính thức bị đóng cửa, nhưng người đứng đầu an ninh Iran là ông Ali Larijani ngày 9.3 tái cảnh báo rằng tuyến đường thủy này sẽ không an toàn khi chiến sự còn tiếp diễn, theo AFP.