Thế giới

Ông Trump làm rõ quan điểm của tướng Mỹ về tấn công Iran

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
25/02/2026 05:01 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23.2 bác bỏ thông tin cho rằng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine đã phản đối gây chiến với Iran.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhấn mạnh lập trường của tướng Caine là Mỹ sẽ dễ dàng chiến thắng nếu có quyết định tấn công Iran, mặc dù ông Caine không muốn Mỹ vướng vào một cuộc chiến.

Tướng Mỹ cảnh báo rủi ro tấn công Iran, ông Trump lên tiếng

Trước đó, truyền thông Mỹ loan tin nội bộ Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã bày tỏ quan ngại nếu tấn công Iran. Tờ The Washington Post ngày 23.2 dẫn lời ông Caine cho rằng tình trạng thiếu đạn dược và không có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các đồng minh có thể tăng nguy hiểm cho quân nhân Mỹ. Trang Axios đưa tin tướng Caine cảnh báo Mỹ có thể "bị cuốn vào một cuộc xung đột kéo dài". Tổng thống Trump cho rằng các hãng truyền thông cố tình đưa tin không chính xác về khả năng Mỹ tập kích Iran. Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh ông vẫn ưu tiên đạt được thỏa thuận hạt nhân với Tehran.

Ông Trump làm rõ quan điểm của tướng Mỹ về tấn công Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Trump bắt tay với tướng Caine tại Nhà Trắng tháng 12.2025

Ảnh: AFP

Trước động thái của lãnh đạo Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ngày 23.2 tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ, kể cả tấn công hạn chế, đều là hành động gây hấn và Tehran sẽ đáp trả. Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cảnh báo nguy cơ leo thang trên diện rộng nếu Iran bị tấn công.

Trong diễn biến khác liên quan tình hình Trung Đông, AFP ngày 24.2 dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ Mỹ sẽ hoàn tất rút quân khỏi các căn cứ ở Syria trong vòng 1 tháng tới. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Syria đã mở rộng kiểm soát lãnh thổ vùng đông bắc và hợp nhất các nhóm vũ trang người Kurd, trước đây do Mỹ hậu thuẫn, vào lực lượng chính quy. Lầu Năm Góc chưa phản hồi thông tin này.

