Người biểu tình tại Caracas hôm 12.2 kêu gọi Mỹ trả tự do chông ông Maduro và phu nhân ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 24.2 dẫn lời Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto yêu cầu Mỹ trả tự do ngay lập tức cho ông Nicolas Maduro, người bị lật đổ khỏi chức tổng thống trong cuộc đột kích của Mỹ tại Caracas hôm 3.1.

Ông Maduro (64 tuổi) hiện đang bị giam giữ tại New York cùng với vợ, chờ xét xử. Ông khẳng định mình không phạm tội buôn bán ma túy như cáo buộc của Mỹ, đồng thời nói rằng mình là "tù binh chiến tranh".

Phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva (Thụy Sĩ) hôm 23.2, Ngoại trưởng Gil yêu cầu "chính phủ Mỹ phải trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống hợp hiến của Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông là đệ nhất phu nhân Cilia Flores".

"Ngày 3.1 đánh dấu một bước ngoặt cực kỳ nghiêm trọng. Một hành động quân sự bất hợp pháp chống lại đất nước chúng tôi đã dẫn đến cái chết của hơn 100 người, và việc bắt giữ tùy tiện" đối với ông Maduro và bà Flores, theo Ngoại trưởng Gil.

Nhà ngoại giao này cho biết Venezuela đã chọn mở kênh ngoại giao để giải quyết những bất đồng với Mỹ, bất chấp hành động của Washington được thực hiện trong bối cảnh bất cân xứng sâu sắc về công nghệ và quân sự.

"Không phải bằng sự khuất phục, mà trên cơ sở bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia. Không phải bằng nỗi sợ, mà bằng niềm tin rằng đối thoại là con đường văn minh duy nhất giữa các quốc gia", ông Gil phát biểu.

Ông Gil cho biết Venezuela đang nhấn mạnh sự cần thiết của "hợp tác quốc tế dựa trên sự bình đẳng pháp lý giữa các quốc gia".

Nhà ngoại giao này nhấn mạnh rằng đất nước ông đang "hướng tới một quá trình thừa nhận những vết thương trong quá khứ, tha thứ và hòa giải", đề cập đến luật ân xá mới được thông qua.

Lầu Năm Góc đã sử dụng mô hình AI Claude khi bắt giữ Tổng thống Venezuela?

Quốc hội Venezuela đã nhất trí thông qua luật quan trọng này hôm 19.2, và Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã hoan nghênh việc thông qua luật này, mô tả đây là một bước tiến tới "một Venezuela dân chủ hơn, công bằng hơn và tự do hơn".

Bà Rodriguez hôm 23.2 cam kết rằng người Venezuela lưu vong sẽ được chào đón trở về với vòng tay rộng mở sau khi luật ân xá mới được thông qua.