Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Venezuela yêu cầu Mỹ lập tức thả ông Nicolas Maduro

Khánh An
Khánh An
24/02/2026 15:11 GMT+7

Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto yêu cầu Mỹ trả tự do ngay lập tức cho ông Nicolas Maduro, cáo buộc Mỹ có hành động quân sự bất hợp pháp chống lại Venezuela và bắt giữ tùy tiện.

Tại Liên Hiệp Quốc, Venezuela yêu cầu Mỹ lập tức thả ông Nicolas Maduro - Ảnh 1.

Người biểu tình tại Caracas hôm 12.2 kêu gọi Mỹ trả tự do chông ông Maduro và phu nhân

ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 24.2 dẫn lời Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto yêu cầu Mỹ trả tự do ngay lập tức cho ông Nicolas Maduro, người bị lật đổ khỏi chức tổng thống trong cuộc đột kích của Mỹ tại Caracas hôm 3.1.

Ông Maduro (64 tuổi) hiện đang bị giam giữ tại New York cùng với vợ, chờ xét xử. Ông khẳng định mình không phạm tội buôn bán ma túy như cáo buộc của Mỹ, đồng thời nói rằng mình là "tù binh chiến tranh".

Phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva (Thụy Sĩ) hôm 23.2, Ngoại trưởng Gil yêu cầu "chính phủ Mỹ phải trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống hợp hiến của Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông là đệ nhất phu nhân Cilia Flores".

"Ngày 3.1 đánh dấu một bước ngoặt cực kỳ nghiêm trọng. Một hành động quân sự bất hợp pháp chống lại đất nước chúng tôi đã dẫn đến cái chết của hơn 100 người, và việc bắt giữ tùy tiện" đối với ông Maduro và bà Flores, theo Ngoại trưởng Gil.

Nhà ngoại giao này cho biết Venezuela đã chọn mở kênh ngoại giao để giải quyết những bất đồng với Mỹ, bất chấp hành động của Washington được thực hiện trong bối cảnh bất cân xứng sâu sắc về công nghệ và quân sự.

"Không phải bằng sự khuất phục, mà trên cơ sở bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia. Không phải bằng nỗi sợ, mà bằng niềm tin rằng đối thoại là con đường văn minh duy nhất giữa các quốc gia", ông Gil phát biểu.

Ông Gil cho biết Venezuela đang nhấn mạnh sự cần thiết của "hợp tác quốc tế dựa trên sự bình đẳng pháp lý giữa các quốc gia".

Nhà ngoại giao này nhấn mạnh rằng đất nước ông đang "hướng tới một quá trình thừa nhận những vết thương trong quá khứ, tha thứ và hòa giải", đề cập đến luật ân xá mới được thông qua.

Lầu Năm Góc đã sử dụng mô hình AI Claude khi bắt giữ Tổng thống Venezuela?

Quốc hội Venezuela đã nhất trí thông qua luật quan trọng này hôm 19.2, và Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã hoan nghênh việc thông qua luật này, mô tả đây là một bước tiến tới "một Venezuela dân chủ hơn, công bằng hơn và tự do hơn".

Bà Rodriguez hôm 23.2 cam kết rằng người Venezuela lưu vong sẽ được chào đón trở về với vòng tay rộng mở sau khi luật ân xá mới được thông qua.

Tin liên quan

Mỹ tiết lộ vũ khí bí mật trong chiến dịch bắt ông Maduro

Mỹ tiết lộ vũ khí bí mật trong chiến dịch bắt ông Maduro

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã chia sẻ cuộc phỏng vấn một người được cho là lính gác Venezuela về khoảnh khắc lực lượng Mỹ dùng loại vũ khí bí mật khiến binh sĩ Venezuela phải đổ gục trong chiến dịch bắt ông Nicolas Maduro.

Tình hình ông Maduro ra sao khi bị Mỹ giam giữ?

Số tàu chiến Mỹ gần Venezuela giờ ra sao sau khi Tổng thống Maduro bị bắt?

Khám phá thêm chủ đề

Venezuela Nicolas Maduro Cilia Flores Delcy Rodriguez Liên Hiệp Quốc new york ma túy Trả tự do
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận