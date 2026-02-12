Quan hệ Mỹ - Venezuela đang ở 'bước ngoặt lịch sử'?

Bà Rodriguez tiếp ông Wright hôm 11.2 ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 12.2 dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela đang ở "bước ngoặt lịch sử", khi ông đang thăm quốc gia Nam Mỹ nhằm thảo luận về các cơ hội đối với ngành dầu mỏ của nước này.

Ông Wright dự đoán "một bước ngoặt hoàn toàn mang tính kịch tính trong quỹ đạo của quốc gia này, trong trạng thái quan hệ giữa Venezuela và Mỹ, cũng như trong điều kiện kinh doanh của toàn bán cầu đối với thương mại và mậu dịch".

Sau cuộc gặp với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, ông Wright nói với các phóng viên rằng lệnh cấm vận dầu mỏ kéo dài nhiều năm của Mỹ đối với Venezuela "về cơ bản đã chấm dứt".

Vị quan chức cam kết sẽ thúc đẩy "mức tăng mạnh mẽ" sản lượng dầu của Venezuela.Ông Wright là quan chức Mỹ cấp cao nhất đến thăm Venezuela kể từ khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolas Maduro hôm 3.1.

Ngành lọc dầu Mỹ quá tải với nguồn dầu thô từ Venezuela

Trong cuộc gặp với bà Rodriguez và các lãnh đạo ngành dầu mỏ, ông khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump "cam kết mạnh mẽ" trong việc chuyển đổi quan hệ giữa hai nước.

Bà Rodriguez cho biết bà ủng hộ một "quan hệ đối tác lâu dài và hiệu quả", "mang lại lợi ích cho cả hai nước".

Venezuela, từng là nhà cung cấp dầu thô lớn cho Mỹ, sở hữu trữ lượng lớn nhất thế giới với hơn 303 tỉ thùng, theo Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Con số này tương đương khoảng một phần năm trữ lượng dầu mỏ của thế giới.

Tuy nhiên, trong năm 2024, quốc gia Nam Mỹ này chỉ sản xuất khoảng 1% tổng sản lượng dầu thô toàn cầu, do nhiều năm thiếu đầu tư và các lệnh cấm vận của Mỹ.

Ông Trump muốn các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ nhanh chóng tái thiết lĩnh vực này và nâng sản lượng thêm hàng triệu thùng mỗi ngày, đồng thời cho biết Washingto và Caracas sẽ chia sẻ lợi nhuận.

Mỹ đã thực hiện đợt bán dầu đầu tiên của Venezuela vào tháng trước, mang lại cho quốc gia này 500 triệu USD.

Ông Wright kêu gọi một "mức tăng mạnh mẽ" trong sản lượng dầu, khí tự nhiên và điện của Venezuela, điều mà ông cho rằng sẽ cải thiện "cơ hội việc làm, mức lương và chất lượng cuộc sống" của toàn bộ người dân Venezuela.

Ông nói rằng ông và bà Rodriguez "đã trao đổi rất thẳng thắn về những cơ hội to lớn trước mắt", cũng như về các thách thức.

Bà Rodriguez cho biết bà hoan nghênh cơ hội để hai nước "giải quyết những khác biệt lịch sử một cách chín chắn".

Chủ tịch Tập đoàn dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA, đại diện ngoại giao của Venezuela tại Mỹ và Đại biện lâm thời Mỹ tại Caracas đã tham gia các cuộc hội đàm.