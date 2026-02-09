Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Hai tàu Hải quân Mexico lên đường chở hàng viện trợ nhân đạo đến Cuba

Khánh An
Khánh An
09/02/2026 08:49 GMT+7

Các tàu Mexico đang vận chuyển sữa tươi, sữa bột, thịt, đậu, gạo và các mặt hàng vệ sinh cá nhân, trong khi 1.500 tấn hàng viện trợ lương thực đang chờ được tiếp tục vận chuyển để hỗ trợ Cuba.

Hai tàu Hải quân Mexico chở viện trợ nhân đạo Cuba giữa bối cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Một trong hai tàu Hải quân Mexico rời cảng Veracruz ở nước này hôm 8.2 để đưa hàng đến Cuba

ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 9.2 dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Mexico cho biết nước này đã gửi hai tàu chở hàng viện trợ nhân đạo đến Cuba, trong bối cảnh Cuba đang chịu áp lực từ Mỹ.

Lô hàng viện trợ 814 tấn này được vận chuyển trong bối cảnh Mexico đang cân nhắc cách thức gửi dầu đến Cuba mà không bị Tổng thống Mỹ Donald Trump phản ứng. Ông Trump trước đó tuyên bố sẽ áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào xuất khẩu dầu mỏ sang Cuba.

Bộ Ngoại giao Mexico cho biết hai tàu hải quân chở hàng tiếp tế đến Cuba đã rời bến hôm 8.2 và dự kiến đến nơi trong vòng bốn ngày.

Các tàu đang vận chuyển sữa tươi và sữa bột, thịt, đậu, gạo và các mặt hàng vệ sinh cá nhân, trong khi 1.500 tấn hàng viện trợ lương thực đang chờ được vận chuyển, thông cáo cho biết thêm.

Cuba nhập khẩu dầu từ Venezuela và nguồn cung này bị gián đoạn sau khi Mỹ tấn công Caracas và bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolas Maduro cùng phu nhân, đồng thời tuyên bố kiểm soát nguồn dầu mỏ của Venezuela.

Chủ tịch Cuba nêu điều kiện đối thoại với Mỹ

Tổng thống Trump đã bày tỏ sẵn lòng hợp tác với nhà lãnh đạo lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez và đội ngũ của bà với điều kiện Caracas tuân theo đường lối của Washington, đặc biệt là việc cho phép tiếp cận nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.

Năm ngoái, Mexico đã xuất khẩu gần 500 triệu USD dầu và các sản phẩm phái sinh từ dầu mỏ sang Cuba.

Hôm 6.2, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết chính phủ của bà đang chuẩn bị một chuyến hàng viện trợ chủ yếu là thực phẩm và một số vật tư khác mà Cuba đã yêu cầu.

Bà Sheinbaum nói thêm rằng "các nỗ lực ngoại giao" đang tiếp tục để nối lại các chuyến hàng dầu, đồng thời nhắc lại rằng "rõ ràng, chúng tôi không muốn có lệnh cấm vận đối với Mexico".

Tin liên quan

Cuba nêu rõ chuyện đối thoại với Mỹ

Cuba nêu rõ chuyện đối thoại với Mỹ

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel có tuyên bố mới sau khi bị Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa cắt đứt nguồn cung dầu cho đảo quốc này.

Chủ tịch Cuba điện đàm Tổng thống lâm thời Venezuela

Mỹ gửi hàng cứu trợ Cuba 3 tháng sau bão

Khám phá thêm chủ đề

Cuba Mexico viện trợ Nhân đạo hải quân Claudia Sheinbaum Nicolas Maduro Trump Venezuela Dầu mỏ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận