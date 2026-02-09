Hai tàu Hải quân Mexico lên đường chở hàng viện trợ nhân đạo đến Cuba

Một trong hai tàu Hải quân Mexico rời cảng Veracruz ở nước này hôm 8.2 để đưa hàng đến Cuba ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 9.2 dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Mexico cho biết nước này đã gửi hai tàu chở hàng viện trợ nhân đạo đến Cuba, trong bối cảnh Cuba đang chịu áp lực từ Mỹ.

Lô hàng viện trợ 814 tấn này được vận chuyển trong bối cảnh Mexico đang cân nhắc cách thức gửi dầu đến Cuba mà không bị Tổng thống Mỹ Donald Trump phản ứng. Ông Trump trước đó tuyên bố sẽ áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào xuất khẩu dầu mỏ sang Cuba.

Bộ Ngoại giao Mexico cho biết hai tàu hải quân chở hàng tiếp tế đến Cuba đã rời bến hôm 8.2 và dự kiến đến nơi trong vòng bốn ngày.

Các tàu đang vận chuyển sữa tươi và sữa bột, thịt, đậu, gạo và các mặt hàng vệ sinh cá nhân, trong khi 1.500 tấn hàng viện trợ lương thực đang chờ được vận chuyển, thông cáo cho biết thêm.

Cuba nhập khẩu dầu từ Venezuela và nguồn cung này bị gián đoạn sau khi Mỹ tấn công Caracas và bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolas Maduro cùng phu nhân, đồng thời tuyên bố kiểm soát nguồn dầu mỏ của Venezuela.

Chủ tịch Cuba nêu điều kiện đối thoại với Mỹ

Tổng thống Trump đã bày tỏ sẵn lòng hợp tác với nhà lãnh đạo lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez và đội ngũ của bà với điều kiện Caracas tuân theo đường lối của Washington, đặc biệt là việc cho phép tiếp cận nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.

Năm ngoái, Mexico đã xuất khẩu gần 500 triệu USD dầu và các sản phẩm phái sinh từ dầu mỏ sang Cuba.

Hôm 6.2, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết chính phủ của bà đang chuẩn bị một chuyến hàng viện trợ chủ yếu là thực phẩm và một số vật tư khác mà Cuba đã yêu cầu.

Bà Sheinbaum nói thêm rằng "các nỗ lực ngoại giao" đang tiếp tục để nối lại các chuyến hàng dầu, đồng thời nhắc lại rằng "rõ ràng, chúng tôi không muốn có lệnh cấm vận đối với Mexico".