Cuba nêu rõ chuyện đối thoại với Mỹ

Chủ tịch Diaz-Canel phát biểu trong một cuộc họp báo ở Havana ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 6.2 dẫn lời Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết nước này sẵn sàng đối thoại với Mỹ nhưng không phải trong điều kiện bị gây áp lực, sau những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump đã tuyên bố sẽ cắt đứt khả năng tiếp cận dầu mỏ của Cuba, đồng thời cảnh báo Cuba phải đạt được thỏa thuận với Washington "trước khi quá muộn".

Tổng thống Mỹ không nói rõ ông muốn đạt được thỏa thuận gì, nhưng nhiều lần khẳng định hai nước đang đàm phán, điều mà Havana chưa xác nhận chính thức.

"Cuba sẵn sàng tham gia đối thoại với Mỹ, cuộc đối thoại về bất kỳ chủ đề nào… nhưng không có áp lực hay điều kiện tiên quyết", ông Diaz-Canel phát biểu trên đài phát thanh và truyền hình nhà nước.

Chủ tịch Cuba cho biết mọi cuộc đàm phán phải diễn ra "từ vị thế bình đẳng, với sự tôn trọng chủ quyền, độc lập và quyền tự quyết của chúng tôi", đồng thời không có "sự can thiệp vào công việc nội bộ".

"Chúng tôi không thể công khai giải thích mọi việc đang làm", ông Diaz-Canel nói, nhấn mạnh rằng "Cuba không đơn độc".

Mỹ chưa lập tức bình luận về phát biểu trên.

Hôm 5.2, khi được hỏi về việc Cuba phủ nhận thông tin cho rằng đã diễn ra các cuộc đàm phán, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết cấp trên của mình "luôn sẵn sàng tham gia ngoại giao và tôi tin rằng trên thực tế điều đó đang diễn ra với chính phủ Cuba".

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết nước này đang sử dụng mọi kênh ngoại giao hiện có để bảo đảm việc nối lại các chuyến vận chuyển dầu thô tới Cuba, nhưng sẽ không đặt mình vào nguy cơ bị Mỹ áp thuế trừng phạt.



Trong một diễn biến khác, Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp thêm 6 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Cuba, theo Reuters ngày 6.2 dẫn lời một quan chức cấp cao phụ trách viện trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ. Quan chức viện trợ Jeremy Lewin cho biết cam kết mới của Mỹ sẽ nâng tổng số viện trợ dành cho người dân Cuba lên 9 triệu USD kể từ khi bão Melissa tấn công vào tháng 10.2025.