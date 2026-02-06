Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Cuba nêu rõ chuyện đối thoại với Mỹ

Khánh An
Khánh An
06/02/2026 07:04 GMT+7

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel có tuyên bố mới sau khi bị Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa cắt đứt nguồn cung dầu cho đảo quốc này.

Cuba tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Mỹ nếu không có áp lực - Ảnh 1.

Chủ tịch Diaz-Canel phát biểu trong một cuộc họp báo ở Havana

ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 6.2 dẫn lời Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết nước này sẵn sàng đối thoại với Mỹ nhưng không phải trong điều kiện bị gây áp lực, sau những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump đã tuyên bố sẽ cắt đứt khả năng tiếp cận dầu mỏ của Cuba, đồng thời cảnh báo Cuba phải đạt được thỏa thuận với Washington "trước khi quá muộn".

Tổng thống Mỹ không nói rõ ông muốn đạt được thỏa thuận gì, nhưng nhiều lần khẳng định hai nước đang đàm phán, điều mà Havana chưa xác nhận chính thức.

"Cuba sẵn sàng tham gia đối thoại với Mỹ, cuộc đối thoại về bất kỳ chủ đề nào… nhưng không có áp lực hay điều kiện tiên quyết", ông Diaz-Canel phát biểu trên đài phát thanh và truyền hình nhà nước.

Chủ tịch Cuba cho biết mọi cuộc đàm phán phải diễn ra "từ vị thế bình đẳng, với sự tôn trọng chủ quyền, độc lập và quyền tự quyết của chúng tôi", đồng thời không có "sự can thiệp vào công việc nội bộ". 

"Chúng tôi không thể công khai giải thích mọi việc đang làm", ông Diaz-Canel nói, nhấn mạnh rằng "Cuba không đơn độc".

Mỹ chưa lập tức bình luận về phát biểu trên. 

Hôm 5.2, khi được hỏi về việc Cuba phủ nhận thông tin cho rằng đã diễn ra các cuộc đàm phán, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết cấp trên của mình "luôn sẵn sàng tham gia ngoại giao và tôi tin rằng trên thực tế điều đó đang diễn ra với chính phủ Cuba".

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết nước này đang sử dụng mọi kênh ngoại giao hiện có để bảo đảm việc nối lại các chuyến vận chuyển dầu thô tới Cuba, nhưng sẽ không đặt mình vào nguy cơ bị Mỹ áp thuế trừng phạt.

Trong một diễn biến khác, Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp thêm 6 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Cuba, theo Reuters ngày 6.2 dẫn lời một quan chức cấp cao phụ trách viện trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ. Quan chức viện trợ Jeremy Lewin cho biết cam kết mới của Mỹ sẽ nâng tổng số viện trợ dành cho người dân Cuba lên 9 triệu USD kể từ khi bão Melissa tấn công vào tháng 10.2025.

Tin liên quan

Khánh thành tượng José Martí, khắc sâu tình bạn Việt Nam - Cuba

Khánh thành tượng José Martí, khắc sâu tình bạn Việt Nam - Cuba

Sự kiện khánh thành tượng José Martí tại TP.HCM được xem như một biểu tượng văn hóa - ngoại giao đặc biệt, tôn vinh nhà tư tưởng lớn của Cuba và tiếp tục bồi đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Chủ tịch Cuba điện đàm Tổng thống lâm thời Venezuela

Cuba gửi thông điệp cứng rắn

Khám phá thêm chủ đề

Cuba đối thoại Mỹ Miguel Diaz-Canel Donald Trump Dầu mỏ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận