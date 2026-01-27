Khánh thành tượng José Martí, khắc sâu tình bạn Việt Nam - Cuba

Chiều nay (27.1), tại Tổng Lãnh sự quán Cuba ở TP.HCM đã diễn ra Lễ khánh thành bức tượng chân dung Anh hùng dân tộc, nhà tư tưởng lớn của Cuba José Martí, nhân kỷ niệm 172 năm ngày sinh của ông (1853 - 2025). Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu lần đầu tiên một bức tượng của Cuba được dựng tại TP.HCM, góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam - Cuba.

Các đại biểu cắt băng khánh thành tượng José Martí tại TP.HCM ngày 27.1.2026

Tham dự buổi lễ có Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Phạm Dứt Điểm, nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Chánh Trực. Về phía Cuba có Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM Ariadne Feo Labrada, cùng đông đảo đại biểu, cán bộ ngoại giao và giới trí thức 2 nước.

Phát biểu mở đầu buổi lễ, Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM Ariadne Feo Labrada xúc động cho biết lễ khánh thành được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm ngày sinh của José Martí - người để lại cho Cuba và thế giới "một di sản to lớn về trí tuệ và lòng yêu nước".

Bà khẳng định: "Không có người bạn nào trung thành và thủy chung với Cuba hơn Việt Nam", đồng thời trích dẫn câu nói nổi tiếng của José Martí khắc trên bức tượng: "Không thể làm nên những điều vĩ đại nếu không có những người bạn vĩ đại".

Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM Ariadne Feo Labrada phát biểu khai mạc lễ khánh thành

Tổng lãnh sự Ariadne Feo Labrada cũng nhắc tới sự trùng hợp lịch sử đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba khi ngày José Martí hy sinh (19.5) cũng chính là ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước đó 5 năm, coi đây là biểu tượng cho sự tương đồng và gắn bó giữa hai dân tộc.

Theo bà, bức tượng không chỉ là công trình văn hóa - lịch sử có giá trị lâu dài, mà còn góp phần "làm phong phú hơn sự hiểu biết về Cuba trong lòng nhân dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ".

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại sự kiện

Về phần mình, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định: "Đây là một sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba. Đây là bức tượng đầu tiên của đất nước và nhân dân Cuba được dựng tại TP.HCM, không chỉ nhằm tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của José Martí, mà còn là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị truyền thống gắn bó giữa hai dân tộc".

Ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, việc đặt tượng chân dung José Martí tại TP.HCM không chỉ là sự tôn vinh một nhân cách lớn, trí tuệ lớn của đất nước Cuba, mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với "một vị sứ giả tiên phong đã gieo những hạt mầm đầu tiên cho tình hữu nghị thủy chung giữa Việt Nam và Cuba".

Các đại biểu dâng hoa lên tượng José Martí

Cuối cùng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng gửi lời cảm ơn Tổng lãnh sự quán Cuba, Trường Đại học Mỹ thuật và Trường Đại học An ninh nhân dân đã phối hợp hiện thực hóa công trình, đồng thời chúc mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba "ngày càng bền chặt, không ngừng đơm hoa kết trái".

Lễ khánh thành khép lại trong không khí trang trọng, ấm áp, mở ra một dấu mốc mới trong hành trình vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba tại TP.HCM.