Thế giới

Đặc phái viên Mỹ đến Venezuela khôi phục quan hệ ngoại giao

Khánh An
Khánh An
02/02/2026 05:02 GMT+7

Reuters ngày 1.2 đưa tin Đặc phái viên Mỹ Laura Dogu vừa đến thủ đô Caracas của Venezuela nhằm mở lại phái đoàn ngoại giao, trong bối cảnh 2 nước dần khôi phục quan hệ bị cắt đứt vào tháng 2.2019.

Tài khoản mạng xã hội X của Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela dẫn lời bà Dogu cho hay đội ngũ của bà đã sẵn sàng làm việc. Nhà ngoại giao 62 tuổi này từng là Đại sứ Mỹ tại Honduras và Nicaragua. Về phía Venezuela, Ngoại trưởng Yvan Gil cho biết bà Dogu đến Caracas nhằm "thiết lập lộ trình về các vấn đề đôi bên cùng có lợi và giải quyết những bất đồng đang tồn tại thông qua đối thoại ngoại giao, cơ sở hiểu biết lẫn nhau và luật pháp quốc tế".

Đặc phái viên Mỹ đến Venezuela khôi phục quan hệ ngoại giao - Ảnh 1.

Bà Dogu đến sân bay Maiquetia ở Venezuela vào ngày 31.1

Ảnh: AFP

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez trước đó cho biết nước này tìm cách hướng đến "mối quan hệ quốc tế cân bằng và tôn trọng" với Mỹ. Hai nước đạt thỏa thuận xuất khẩu đến 2 tỉ USD dầu thô của Venezuela sang Mỹ. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31.1 cho hay Mỹ đã thỏa thuận để Ấn Độ mua dầu của Venezuela thay vì của Iran.

Mỹ nói quan hệ với Venezuela tiến triển, không thêm hành động quân sự

Venezuela mở cửa ngành dầu mỏ

Venezuela mở cửa ngành dầu mỏ

Chưa đầy 3 tuần sau khi Mỹ bắt giữ cựu Tổng thống Nicolas Maduro, Quốc hội Venezuela đã thông qua bước một dự luật cho phép doanh nghiệp tư nhân độc lập tham gia thăm dò và khai thác dầu mỏ, mở đường cho sự trở lại của các tập đoàn năng lượng Mỹ tại quốc gia Nam Mỹ này.

Mỹ bắt đầu gỡ phong tỏa nguồn tiền của Venezuela

Mỹ trả tàu dầu cho Venezuela, không tính thêm hành động quân sự

Venezuela Honduras Mỹ Delcy Rodriguez
