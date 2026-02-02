Đặc phái viên Mỹ đến Venezuela khôi phục quan hệ ngoại giao

Tài khoản mạng xã hội X của Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela dẫn lời bà Dogu cho hay đội ngũ của bà đã sẵn sàng làm việc. Nhà ngoại giao 62 tuổi này từng là Đại sứ Mỹ tại Honduras và Nicaragua. Về phía Venezuela, Ngoại trưởng Yvan Gil cho biết bà Dogu đến Caracas nhằm "thiết lập lộ trình về các vấn đề đôi bên cùng có lợi và giải quyết những bất đồng đang tồn tại thông qua đối thoại ngoại giao, cơ sở hiểu biết lẫn nhau và luật pháp quốc tế".

Bà Dogu đến sân bay Maiquetia ở Venezuela vào ngày 31.1 Ảnh: AFP

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez trước đó cho biết nước này tìm cách hướng đến "mối quan hệ quốc tế cân bằng và tôn trọng" với Mỹ. Hai nước đạt thỏa thuận xuất khẩu đến 2 tỉ USD dầu thô của Venezuela sang Mỹ. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31.1 cho hay Mỹ đã thỏa thuận để Ấn Độ mua dầu của Venezuela thay vì của Iran.