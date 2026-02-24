Mỹ giảm nhân viên ở Li Băng, ông Trump đe dọa 'ngày rất tồi tệ' của Iran

Ông Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng hôm 23.2 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 24.2 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng nếu Mỹ không đạt được thỏa thuận với Iran về vấn đề hạt nhân, "đó sẽ là một ngày rất tồi tệ đối với [Iran] và, thật đáng buồn là cả đối với người dân của họ".

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ sẽ bước vào vòng đàm phán thứ ba về hạt nhân ở Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 26.2 và sau khi Mỹ tập trung lực lượng quân sự trong khu vực nhằm gây áp lực để Iran từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong một động thái khác, Bộ Ngoại giao Mỹ đang rút các nhân viên chính phủ không thiết yếu và các thành viên gia đình đủ điều kiện khỏi Đại sứ quán Mỹ tại Beirut (Li Băng), giữa lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ xung đột quân sự với Iran.

Ông Trump có thể mất cử tri nếu quá tập trung vào Iran?

"Chúng tôi liên tục đánh giá môi trường an ninh, và dựa trên đánh giá gần đây nhất, chúng tôi nhận thấy việc giảm số lượng nhân viên xuống mức thiết yếu là điều cần thiết", Reuters ngày 24.2 dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

"Đại sứ quán vẫn hoạt động với đội ngũ nhân viên nòng cốt tại chỗ. Đây là biện pháp tạm thời nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên của chúng tôi đồng thời duy trì khả năng hoạt động và hỗ trợ công dân Mỹ", vị quan chức này nói thêm.

Một nguồn tin tại Đại sứ quán Mỹ cho biết 50 người đã được sơ tán, trong khi một quan chức tại sân bay Beirut cho biết 32 nhân viên đại sứ quán, cùng với các thành viên gia đình, đã rời sân bay Beirut bằng máy bay vào ngày 23.2.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 23.2 đã cập nhật khuyến cáo du lịch đối với Li Băng, nhắc lại cảnh báo rằng công dân Mỹ không nên đến nước này. Nhân viên đại sứ quán còn lại bị hạn chế đi lại cá nhân nếu không xin phép và các hạn chế đi lại bổ sung có thể được áp đặt "mà không báo trước hoặc báo trước trong thời gian rất ngắn do các vấn đề hoặc mối đe dọa an ninh gia tăng", khuyến cáo cho biết.

Lợi ích của Mỹ liên tục bị nhắm mục tiêu ở Li Băng vào thập niên 1980 trong cuộc nội chiến 1975-1990, trong đó Mỹ cho rằng lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công.

Các vụ tấn công này bao gồm vụ đánh bom tự sát năm 1983 nhằm vào trụ sở của thủy quân lục chiến Mỹ ở Beirut, khiến 241 binh sĩ thiệt mạng, và vụ tấn công tự sát năm 1983 vào Đại sứ quán Mỹ ở Beirut khiến 49 nhân viên thiệt mạng.