Một thanh niên bị bắn chết khi đột nhập khu nghỉ dưỡng của ông Trump

Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump ẢNH: AFP

Đài NBC News dẫn thông cáo của Cơ quan Mật vụ Mỹ ngày 22.2 cho biết các đặc vụ của họ đã bắn chết một thanh niên khoảng 20 tuổi sau khi người này cố gắng xâm nhập trái phép vào khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump ở Palm Beach (bang Florida).

Ông Trump hiện đang ở Washington D.C.

Theo thông cáo, thanh niên trên đã xâm nhập vào khu vực an ninh tại cổng phía bắc khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago vào khoảng 1 giờ 30 ngày 22.2 với "những thứ trông giống như một khẩu súng săn và một bình đựng nhiên liệu".

Thông cáo cho biết danh tính của nghi phạm vẫn chưa được công bố vì "đang chờ thông báo cho người thân".

"Các đặc vụ Cơ quan Mật vụ Mỹ và một sĩ quan của Sở Cảnh sát hạt Palm Beach (PBSO) đã đối đầu với cá nhân này và lực lượng thực thi pháp luật đã nổ súng trong cuộc chạm trán", theo thông cáo.

Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết thêm không có nhân viên nào của lực lượng này hay PBSO bị thương.

Nhà Trắng chưa lập tức đưa ra bình luận. Ông Trump thường dành những ngày cuối tuần của mình tại khu nghỉ dưỡng ở Florida.

Vụ việc đang được Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), Cơ quan Mật vụ và Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Palm Beach điều tra.