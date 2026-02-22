Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Một thanh niên bị bắn chết khi đột nhập khu nghỉ dưỡng của ông Trump

Khánh An
22/02/2026 21:41 GMT+7

Thanh niên khoảng 20 tuổi bị bắn chết khi tìm cách xâm nhập vào khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Mỹ Donald Trump với 'những thứ trông giống như một khẩu súng săn và một bình đựng nhiên liệu'.

Thanh niên bị bắn chết khi xâm nhập khu nghỉ dưỡng của Donald Trump ở Florida - Ảnh 1.

Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump

ẢNH: AFP

Đài NBC News dẫn thông cáo của Cơ quan Mật vụ Mỹ ngày 22.2 cho biết các đặc vụ của họ đã bắn chết một thanh niên khoảng 20 tuổi sau khi người này cố gắng xâm nhập trái phép vào khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump ở Palm Beach (bang Florida).

Ông Trump hiện đang ở Washington D.C.

Theo thông cáo, thanh niên trên đã xâm nhập vào khu vực an ninh tại cổng phía bắc khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago vào khoảng 1 giờ 30 ngày 22.2 với "những thứ trông giống như một khẩu súng săn và một bình đựng nhiên liệu".

Thông cáo cho biết danh tính của nghi phạm vẫn chưa được công bố vì "đang chờ thông báo cho người thân".

"Các đặc vụ Cơ quan Mật vụ Mỹ và một sĩ quan của Sở Cảnh sát hạt Palm Beach (PBSO) đã đối đầu với cá nhân này và lực lượng thực thi pháp luật đã nổ súng trong cuộc chạm trán", theo thông cáo.

Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết thêm không có nhân viên nào của lực lượng này hay PBSO bị thương.

Nhà Trắng chưa lập tức đưa ra bình luận. Ông Trump thường dành những ngày cuối tuần của mình tại khu nghỉ dưỡng ở Florida.

Vụ việc đang được Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), Cơ quan Mật vụ và Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Palm Beach điều tra.

Ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế suất toàn cầu từ 10% lên 15%

Ông Trump chọn khu nghỉ dưỡng cá nhân làm nơi tổ chức hội nghị G20 năm sau

Ông Trump chọn khu nghỉ dưỡng cá nhân làm nơi tổ chức hội nghị G20 năm sau

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay, đồng thời tiết lộ địa điểm tổ chức cho năm sau.

Người phụ nữ giả dạng để thâm nhập khu nghỉ dưỡng của ông Trump

Mật vụ Mỹ phát hiện ‘tổ săn bắn’, ông Trump phải lên chuyên cơ bằng thang phụ

Trump Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago thanh niên bắn chết Đột nhập florida
Xem thêm bình luận