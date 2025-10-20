Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mật vụ Mỹ phát hiện ‘tổ săn bắn’, ông Trump phải lên chuyên cơ bằng thang phụ

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
20/10/2025 20:32 GMT+7

Cơ quan Mật vụ Mỹ đã tăng cường các biện pháp an ninh cho Tổng thống Donald Trump, sau khi phát hiện điểm ngắm bắn đáng ngờ gần sân bay bang Florida có thể nhìn rõ chuyên cơ Không lực Một.

Fox News ngày 19.10 đưa tin Mật vụ Mỹ phát hiện điểm ngắm bắn đáng ngờ trên cây, khi đang kiểm tra an ninh xung quanh nơi đậu chuyên cơ Không lực Một tại sân bay quốc tế Palm Beach ở Florida vào cuối tuần qua.

Mật vụ Mỹ phát hiện ‘tổ săn bắn’, ông Trump phải lên chuyên cơ bằng thang phụ - Ảnh 1.

Mật vụ Mỹ phát hiện "tổ săn bắn" khả nghi trên cây, có tầm nhìn đến nơi đậu chuyên cơ Không lực Một ở sân bay quốc tế Palm Beach, Florida

ẢNH: CƠ QUAN MẬT VỤ MỸ

Tổng thống Trump có lịch trình cuối tuần tại thành phố West Palm Beach (Florida). Mật vụ Mỹ cho biết đã phát hiện “tổ săn bắn” nói trên vào ngày 17.10. Điểm ngắm bắn này có tầm nhìn rất rõ hướng đến khu vực ông Trump lên xuống Không lực Một, dấy lên những lo ngại về nguy cơ bắn tỉa.

Mật vụ Mỹ phát hiện ổ săn nhìn thẳng ra chuyên cơ Tổng thống Trump

Truyền thông đã ghi lại hình ảnh đoàn xe của Tổng thống Trump tại sân bay hôm 19.10. Ông Trump bước ra khỏi chuyên xa “Quái thú”, đi lên cầu thang nhỏ ở cửa phần bụng máy bay, thay vì đi cầu thang lớn để lên sàn trên như thông thường.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết việc Tổng thống Trump dùng cầu thang nhỏ là do “các biện pháp an ninh tăng cường” tại sân bay Palm Beach.

Mật vụ Mỹ phát hiện ‘tổ săn bắn’, ông Trump phải lên chuyên cơ bằng thang phụ - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Không lực Một ngày 19.10 bằng cầu thang nhỏ, mở từ cửa phần bụng máy bay

ẢNH: REUTERS

Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Mật vụ Mỹ đã phối hợp điều tra về điểm ngắm bắn đáng ngờ. Giám đốc FBI Kash Patel cho biết hiện chưa xác định người tình nghi. Mật vụ Mỹ khi phát hiện nơi này hôm 17.10 cũng không thấy cá nhân nào khả nghi xung quanh.

“Mặc dù chúng tôi không thể cung cấp thông tin chi tiết, vụ việc này nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp bảo mật nhiều lớp của chúng tôi”, ông Anthony Guglielmi, Giám đốc truyền thông của Mật vụ Mỹ, cho biết.

Mật vụ Mỹ phát hiện ‘tổ săn bắn’, ông Trump phải lên chuyên cơ bằng thang phụ - Ảnh 3.

Tổng thống Donald Trump rời chuyên cơ Không lực Một tại sân bay quốc tế Palm Beach, Florida hôm 17.10 bằng cửa chính ở sàn trên như thông thường

ẢNH: REUTERS

Ông Trump từng đối mặt 2 âm mưu ám sát trong hơn một năm qua.

Vụ ám sát hụt xảy ra ngày 13.7.2024 khi ông Trump có buổi vận động tranh cử tổng thống Mỹ tại thành phố Butler, bang Pennsylvania. Một người tham gia sự kiện thiệt mạng và 2 người bị thương trước khi nghi phạm Thomas Crooks bị bắn hạ.

Đến tháng 9.2024, nghi phạm Ryan Routh mang theo súng trường nấp trong một bụi cây ở câu lạc bộ golf quốc tế West Palm Beach để âm mưu ám sát ông Trump, nhưng bị phát hiện và bắt giữ sau đó. Ryan Routh vừa bị tuyên có tội trong phiên tòa hồi cuối tháng 9.

