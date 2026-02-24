Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ chờ đề xuất mới từ Iran

Thụy Miên
Thụy Miên
24/02/2026 06:00 GMT+7

Iran và Mỹ sẽ bước vào vòng đàm phán thứ ba về hạt nhân ở Geneva (Thụy Sĩ) hôm 26.2, trong bối cảnh Washington đang chờ các đề xuất mới từ Tehran.

Vòng đàm phán mới giữa Mỹ - Iran được công bố vào thời điểm Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự ở Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng "chuyện vô cùng tồi tệ sẽ xảy ra" nếu hai bên không đạt được thỏa thuận để giải quyết tranh cãi lâu nay về chương trình hạt nhân của Tehran.

Vòng đàm phán mới ở Geneva

Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi xác nhận về kế hoạch thương thuyết giữa Mỹ - Iran tại Thụy Sĩ vào giữa tuần này. "Đây là cú hích đầy tích cực nhằm tiến xa hơn nữa để đạt được thỏa thuận", AP hôm qua dẫn lời nhà ngoại giao Oman, bên trung gian trong các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran.

Ông Trump có thể mất cử tri nếu quá tập trung vào Iran?

Ngay trước khi có thông báo của Ngoại trưởng Oman, người đồng cấp Iran Abbas Araghchi trả lời phỏng vấn Đài CBS rằng ông dự kiến sẽ gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ở Geneva hôm 26.2. Nhà ngoại giao Iran cũng đề cập đến "cơ hội tốt" để tiếp tục tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân.

Reuters hôm 22.2 đưa tin Iran đang đề xuất các nhượng bộ mới liên quan đến chương trình hạt nhân với mục tiêu chốt được thỏa thuận. Điều kiện để đổi lấy sự nhượng bộ của Tehran là thỏa thuận phải bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế và công nhận quyền "làm giàu hạt nhân vì mục đích hòa bình" của Tehran.

Mỹ chờ đề xuất mới từ Iran - Ảnh 1.

Người dân đi ngang biển hiệu in hình Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tại Tehran ngày 22.2

Ảnh: AFP

Sau khi thông tin về vòng đàm phán tiếp theo được xác nhận, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trên mạng xã hội X rằng các cuộc đàm phán gần đây bao gồm "việc trao đổi về những đề xuất thực tế và mang lại các tín hiệu đáng khích lệ". Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh Tehran đã "chuẩn bị mọi phương án cần thiết để ứng phó bất kỳ kịch bản nào có thể xảy ra".

Đàm phán Mỹ - Iran chỉ tập trung vào hạt nhân

Cũng theo Đài CBS, Washington đang chờ đề xuất thỏa thuận mới mà ông Araghchi cho biết sẽ chia sẻ trong vài ngày tới. Ngoại trưởng Iran cho hay Tehran vẫn đang hoàn thiện nội dung văn bản.

Nhà ngoại giao bổ sung vấn đề hạt nhân là nội dung duy nhất được thảo luận với Washington, dù Mỹ lẫn Israel đều muốn mở rộng sang chương trình tên lửa của Iran, cũng như sự hậu thuẫn của Tehran đối với các thế lực vũ trang tại Trung Đông.

Mỹ luôn khẳng định Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc năng lực phát triển các dòng vũ khí hủy diệt hàng loạt này, và càng không thể làm giàu uranium. Tuy nhiên, ông Araghchi lặp lại rằng Tehran có quyền làm giàu uranium.

Iran cho hay đã ngừng hoạt động làm giàu uranium kể từ khi Mỹ và Israel hợp lực tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này vào tháng 6 năm ngoái. Trong khi đó, Ngoại trưởng Araghchi khẳng định với đài Mỹ rằng Iran sở hữu năng lực tên lửa tuyệt vời, và năng lực này hiện càng tốt hơn trước thời điểm Mỹ - Israel tấn công.

Hôm qua, Iran tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào từ Mỹ, dù không kích một cách kiềm chế, cũng bị liệt vào hành vi "xâm lược" và chắc chắn sẽ vấp phải đáp trả. 

EU kêu gọi nhân cơ hội Iran "suy yếu" để chốt thỏa thuận

Hôm qua (23.2), bà Kaja Kallas, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), đã thúc giục các bên hãy tìm kiếm "giải pháp ngoại giao" cho Iran trước thềm hội đàm giữa Tehran và Washington sắp tới ở Geneva. "Chúng ta không cần phải đối mặt thêm một cuộc chiến ở khu vực này. Chúng ta đã có quá nhiều", AFP dẫn lời bà Kallas. "Đúng là Iran đang ở thời điểm suy yếu nhất từ trước đến nay. Chúng ta nên tận dụng thời cơ này để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao", theo bà Kallas.

Iran Trung Đông Araghchi Geneva Abbas Araghchi
