Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

Trung Quốc kêu gọi Mỹ bãi bỏ thuế quan đơn phương

Vi Trân
Vi Trân
23/02/2026 13:09 GMT+7

Trung Quốc kêu gọi Nhà Trắng bãi bỏ thuế quan đơn phương sau khi Tòa án Tối cao Mỹ vô hiệu thuế suất toàn cầu được Tổng thống Donald Trump ban hành vào năm ngoái.

Ngày 23.2, Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bãi bỏ toàn bộ thuế quan được đơn phương áp đặt lên các đối tác quốc tế, theo AFP.

"Trung Quốc hối thúc Mỹ bãi bỏ các biện pháp thuế quan đơn phương đối với các đối tác thương mại. Không ai thắng trong một cuộc chiến tranh thương mại và chủ nghĩa bảo hộ sẽ không dẫn đến đâu", Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ bãi bỏ thuế quan đơn phương- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Busan (Hàn Quốc) hồi tháng 10.2025

ẢNH: REUTERS

Trước đó, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết với đa số thẩm phán đồng thuận, bãi bỏ thuế quan toàn cầu đã được ông Trump ban hành vào năm 2025 dựa trên Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) năm 1977.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đang đánh giá toàn diện tác động của phán quyết và theo dõi kỹ động thái của Mỹ trong việc chuẩn bị phương án thay thế nhằm duy trì thuế suất cao.

Tổng thống Trump đã phản ứng giận dữ với phán quyết và ngay lập tức công bố thuế suất mới 10% lên toàn bộ hàng nhập khẩu theo một luật khác. Mức thuế sau đó được nâng lên thành 15% vào hôm 21.2, dự kiến có hiệu lực từ ngày 24.2.

Cảnh báo của Trung Quốc được đưa ra chỉ vài tuần trước chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Trump vào cuối tháng 3, đầu tháng 4.

Ngoài Trung Quốc, nhiều nước khác cũng đang đánh giá phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ và động thái thuế quan theo sau của ông Trump. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ngày 22.2 nói rằng thỏa thuận thương mại của Mỹ với Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và các đối tác khác vẫn giữ nguyên bất chấp phán quyết của tòa.

Tin liên quan

Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế quan toàn cầu của ông Trump

Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế quan toàn cầu của ông Trump

Tòa án Tối cao Mỹ vừa ra phán quyết ngăn chặn các mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump đối với hàng nhập khẩu từ các nước, cho rằng nhà lãnh đạo đã vượt quá thẩm quyền.

Ông Trump gọi phán quyết về thuế quan của tòa án là 'nỗi hổ thẹn'

Ông Trump tuyên bố tăng thuế toàn cầu mới từ 10% lên 15%

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc Thuế quan Mỹ Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận