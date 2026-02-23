Trung Quốc kêu gọi Mỹ bãi bỏ thuế quan đơn phương

Ngày 23.2, Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bãi bỏ toàn bộ thuế quan được đơn phương áp đặt lên các đối tác quốc tế, theo AFP.

"Trung Quốc hối thúc Mỹ bãi bỏ các biện pháp thuế quan đơn phương đối với các đối tác thương mại. Không ai thắng trong một cuộc chiến tranh thương mại và chủ nghĩa bảo hộ sẽ không dẫn đến đâu", Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Busan (Hàn Quốc) hồi tháng 10.2025 ẢNH: REUTERS

Trước đó, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết với đa số thẩm phán đồng thuận, bãi bỏ thuế quan toàn cầu đã được ông Trump ban hành vào năm 2025 dựa trên Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) năm 1977.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đang đánh giá toàn diện tác động của phán quyết và theo dõi kỹ động thái của Mỹ trong việc chuẩn bị phương án thay thế nhằm duy trì thuế suất cao.

Tổng thống Trump đã phản ứng giận dữ với phán quyết và ngay lập tức công bố thuế suất mới 10% lên toàn bộ hàng nhập khẩu theo một luật khác. Mức thuế sau đó được nâng lên thành 15% vào hôm 21.2, dự kiến có hiệu lực từ ngày 24.2.

Cảnh báo của Trung Quốc được đưa ra chỉ vài tuần trước chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Trump vào cuối tháng 3, đầu tháng 4.

Ngoài Trung Quốc, nhiều nước khác cũng đang đánh giá phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ và động thái thuế quan theo sau của ông Trump. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ngày 22.2 nói rằng thỏa thuận thương mại của Mỹ với Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và các đối tác khác vẫn giữ nguyên bất chấp phán quyết của tòa.