Iran bí mật mua hàng nghìn tên lửa Nga?

Theo Reuters ngày 23.2 dẫn lại nội dung hợp đồng, Nga sẽ cung cấp 500 bệ phóng Verba cùng 2.500 tên lửa 9M336 trong vòng 2 năm. Việc bàn giao dự kiến diễn ra theo 3 đợt từ năm 2027 đến 2029.

Thỏa thuận được cho là do Công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport đàm phán với đại diện Bộ Quốc phòng và Hậu cần lực lượng vũ trang Iran (MODAFL) tại Moscow. Theo Financial Times dẫn nguồn thạo tin, Iran chính thức đề nghị mua các hệ thống này từ tháng 7.2025.

Hình ảnh các tàu chiến trong cuộc tập trận hải quân chung giữa Iran và Nga ở miền nam Iran ngày 19.2.2026 ẢNH: REUTERS

Hiện Nga và Iran chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Động thái trên được đánh giá là bước đi tham vọng nhất của Iran nhằm khôi phục năng lực phòng không sau khi nhiều hệ thống bị hư hại trong cuộc xung đột với Israel năm 2025. Trước đó vào tháng 6.2025, Mỹ đã không kích 3 cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran khi tham gia chiến dịch quân sự của Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đó tuyên bố các cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran đã bị phá hủy. Tuy nhiên, một đánh giá sơ bộ của tình báo Mỹ cho rằng các cuộc không kích chỉ làm chậm chương trình hạt nhân của Iran vài tháng chứ không triệt tiêu hoàn toàn năng lực này.

Giới chức Iran nhiều lần khẳng định nước này đã phục hồi sau đợt không kích và năng lực quân sự hiện "tốt hơn bao giờ hết".

Nga và Iran có quan hệ đối tác chiến lược, dù không bao gồm điều khoản phòng thủ chung. Gần đây, một tàu hộ vệ Nga đã tham gia tập trận với hải quân Iran tại vịnh Oman. Theo The Telegraph, Iran đã mua 6 trực thăng tấn công Mi-28 và đang tìm cách đặt mua hai phi đội tiêm kích Su-35 từ Nga.

Trong khi đó, nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran được cho là sắp được nối lại. Các nhà trung gian Oman cho biết 2 bên dự kiến gặp nhau tại Geneva (Thụy Sĩ) trong những ngày tới nhằm tiếp tục đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 22.2 cho biết ông sẽ gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và nhấn mạnh Iran sẽ không chấp nhận đàm phán dưới sức ép quân sự. Ông Araghchi nhấn mạnh rằng Iran đang soạn thảo một đề xuất thỏa thuận đáp ứng nhu cầu của cả 2 bên.

"Tôi tin rằng khi chúng ta gặp nhau, có lẽ vào ngày 26.2 tại Geneva, chúng ta có thể cùng nhau thảo luận về nhiều vấn đề, chuẩn bị một văn bản tốt và nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Đó là thông tin tôi nắm. Tôi thấy điều đó hoàn toàn khả thi", theo ông.

Trong khi đó, Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông, bao gồm triển khai 2 tàu sân bay. Ông Trump cho biết đang cân nhắc khả năng tiến hành các cuộc tấn công hạn chế nếu đàm phán thất bại.

Hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) dự kiến họp tại Vienna (Áo) ngày 2.3 để xem xét một nghị quyết mới liên quan chương trình hạt nhân Iran. Nghị quyết này có thể được chuyển lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để có hành động tiếp theo.