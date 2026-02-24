Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tướng Mỹ cảnh báo rủi ro tấn công Iran, ông Trump lên tiếng

Trí Đỗ
Trí Đỗ
24/02/2026 10:11 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thông tin tướng lĩnh cấp cao cảnh báo rủi ro tấn công Iran, khẳng định Washington sẽ 'dễ dàng' giành chiến thắng nếu xung đột xảy ra.

Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, đã nêu quan ngại về các nguy cơ liên quan khả năng tấn công Iran, bao gồm rủi ro sa lầy kéo dài. Tuy nhiên, trên mạng xã hội Truth Social ngày 23.2, Tổng thống Trump cho rằng việc nói tướng Caine "phản đối việc Mỹ gây chiến với Iran" là "hoàn toàn sai sự thật".

- Ảnh 1.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine phát biểu trong cuộc họp báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Florida ngày 3.1.2026

ẢNH: AFP

"Tướng Caine, cũng như tất cả chúng ta, không muốn xung đột. Nhưng nếu quyết định tấn công Iran được đưa ra, ông ấy tin đó sẽ là một chiến thắng dễ dàng", ông Trump viết.

"Ông ta chưa từng nói đến việc không tấn công Iran, hay thậm chí là những cuộc tấn công hạn chế mà tôi đã đọc được, ông ta chỉ biết một điều duy nhất: làm thế nào để chiến thắng, và nếu được yêu cầu, ông ta sẽ dẫn dắt", ông Trump giải thích thêm.

Theo The Washington Post, tướng Caine đã bày tỏ lo ngại tại Nhà Trắng và Lầu Năm Góc rằng tình trạng thiếu đạn dược và sự hỗ trợ hạn chế từ các đồng minh có thể làm gia tăng nguy hiểm cho binh sĩ Mỹ.

The Wall Street Journal cũng dẫn nguồn thạo tin cho hay ông Caine và một số quan chức Lầu Năm Góc đã cảnh báo về nguy cơ thương vong cho binh lính Mỹ và đồng minh, cũng như khả năng hệ thống phòng không Mỹ bị suy yếu nếu mở chiến dịch chống Iran.

Trong khi đó, trang Axios đưa tin tướng Caine cảnh báo Mỹ có thể "bị cuốn vào một cuộc xung đột kéo dài". Trong khi đó, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cùng cố vấn Jared Kushner đã khuyến nghị Tổng thống Trump tạm dừng các hành động quân sự để tạo cơ hội cho ngoại giao.

Chiến đấu cơ Mỹ dồn dập đến Jordan để chuẩn bị tấn công Iran?

Phản hồi lại, ông Trump cáo buộc các hãng truyền thông đưa tin "không chính xác, và cố tình làm như vậy". Ông khẳng định mình là người đưa ra quyết định cuối cùng, đồng thời cho biết ưu tiên hiện tại là đạt được một thỏa thuận với Iran. "Tôi muốn có thỏa thuận hơn là không có, nhưng nếu không đạt được, đó sẽ là một ngày tồi tệ cho [Iran] và, đáng buồn thay, là cho người dân [Iran]", ông nói.

Ông Trump từng ra lệnh tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran năm 2025 và nhiều lần cảnh báo sẽ có thêm hành động quân sự nếu các cuộc đàm phán thay thế thỏa thuận hạt nhân năm 2015 - mà ông rút Mỹ khỏi vào năm 2018 - không đạt kết quả.

Hiện Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông, triển khai hai tàu sân bay cùng hơn một chục tàu chiến, nhiều máy bay chiến đấu và các trang bị, khí tài khác tới khu vực.

Song song với tình hình thực địa, một quan chức Mỹ cho biết vòng đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân Iran dự kiến diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 26.2.

Về phần mình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ngày 23.2 tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ, kể cả tấn công hạn chế, đều là "hành động gây hấn" và sẽ vấp phải đáp trả.

Cùng ngày, phát biểu tại Hội nghị Giải trừ quân bị ở Geneva, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cũng cảnh báo nguy cơ leo thang trên diện rộng nếu Iran bị tấn công. Ông Gharibabadi kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhằm ngăn chặn căng thẳng gia tăng, đồng thời nhấn mạnh "trách nhiệm sẽ thuộc về những bên khởi xướng hoặc ủng hộ bất kỳ hành động gây hấn mới nào".

Thứ trưởng Ngoại giao Iran nhấn mạnh: "Kho vũ khí hạt nhân của Israel là trở ngại chính trên con đường hướng tới việc thiết lập một khu vực Trung Đông không có vũ khí hạt nhân".

