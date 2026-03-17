Lãnh tụ tối cao Iran nêu điều kiện hạ nhiệt xung đột

Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết ông Mojtaba Khamenei ngày 17.3 chủ trì phiên họp chính sách đối ngoại đầu tiên kể từ khi nhậm chức, thể hiện lập trường "rất cứng rắn và nghiêm túc" theo hướng đáp trả các cuộc tấn công từ Mỹ và Israel. Các đề xuất giảm căng thẳng hoặc ngừng bắn, được chuyển qua Bộ Ngoại giao Iran, không được công bố chi tiết.

Ông Mojtaba Khamenei, Lãnh đạo tối cao mới của Iran, tham dự một cuộc họp ở Tehran hồi tháng 10.2024

Theo một quan chức Iran giấu tên, lãnh đạo tối cao khẳng định "chưa phải thời điểm thích hợp để thiết lập hòa bình" cho đến khi Mỹ và Israel "chấp nhận thất bại và bồi thường". Trong hệ thống chính trị Iran, lãnh đạo tối cao là người có tiếng nói quyết định trong mọi vấn đề quốc gia.

Kể từ khi được lựa chọn kế nhiệm cha mình - cố Lãnh tụ Iran Ali Khamenei hơn một tuần trước, chưa có hình ảnh mới nào của ông Mojtaba Khamenei được công bố. Các nguồn tin Iran cho rằng ông Mojtaba Khamenei chỉ bị thương nhẹ trong cuộc tấn công khiến cha ông thiệt mạng, trong khi phía Mỹ đánh giá tình trạng nghiêm trọng hơn.

Xung đột giữa liên minh Mỹ - Israel và Iran đã bước sang tuần thứ 3, khiến ít nhất 2.000 người thiệt mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa phần lớn, làm gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu và đẩy giá dầu lên cao. Trong thông điệp công khai đầu tiên, ông Mojtaba Khamenei cũng nhấn mạnh việc duy trì phong tỏa eo biển này như một công cụ gây sức ép.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao hiện vẫn gặp bế tắc. Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho hay rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14.3 đã bác bỏ các đề xuất đàm phán do đồng minh Trung Đông thúc đẩy.

Bà Kaja Kallas, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ngày 17.3 kêu gọi chấm dứt xung đột và cho biết EU đang tham vấn với các nước Trung Đông nhằm tìm lối thoát ngoại giao. Bà nhấn mạnh xung đột "dễ bắt đầu nhưng rất khó kết thúc" và cảnh báo nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Theo bà Kallas, châu Âu chưa sẵn sàng triển khai lực lượng quân sự tại khu vực, đồng thời ưu tiên giải pháp ngoại giao để duy trì tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. EU cũng đang xem xét các sáng kiến tương tự thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian nhằm bảo đảm vận chuyển hàng hóa an toàn trong xung đột.