Sao Ngoại hạng Anh rực sáng, Úc loại nhà vô địch Trung Quốc để vào chung kết châu Á

Sở hữu nhiều thế hệ cầu thủ tài năng nhưng đội tuyển nữ Úc vẫn nhiều lần lỡ hẹn với chức vô địch Asian Cup nữ. Sau 9 lần tham dự, đội nữ của xứ sở chuột túi có đến 3 lần về nhì vào các năm 2006, 2010 và 2014. Vì thế, lần tổ chức trên sân nhà này được xem là cơ hội vàng để họ phá dớp, khi cánh cửa lịch sử đang mở ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Dù vậy, để bước vào ngưỡng cửa “thiên đường”, đội tuyển nữ Úc phải vượt qua nhà đương kim vô địch Trung Quốc – đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Ante Milicic. Trong quá khứ, ông Ante Milicic từng dẫn dắt đội nữ Úc và quá hiểu phong cách của họ.

Đội tuyển nữ Úc khao khát vô địch Asian Cup nữ 2026 ẢNH: AFP

Chiến thắng cảm xúc cho đội tuyển nữ Úc

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, đội tuyển nữ Úc gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp 1. Sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển nữ Trung Quốc bất ngờ đẩy cao đội hình, khiến Úc phải vất vả chống đỡ. Trong 45 phút đầu tiên, đội tuyển nữ Trung Quốc có đến 8 lần dứt điểm, gấp đôi những gì Úc làm được.

Tuy nhiên, với dàn sao đang thi đấu ở châu Âu, đội tuyển nữ Úc vẫn biết cách vượt qua khó khăn. Phút 17, đội chủ nhà của Asian Cup nữ 2026 bất ngờ mở tỷ số. Người mang về niềm vui cho đội tuyển nữ Úc là Caitlin Foord - tiền đạo đang khoác áo đội nữ Arsenal ở Anh.

Đáng tiếc, sau hiệp đấu này, đội tuyển nữ Úc đã không thể giữ được thành quả dẫn bàn. Đứng trước sức ép quá lớn của đối thủ, phút 26, trung vệ Arnold đã phạm lỗi với Zhang Linyan trong vòng cấm, giúp đội tuyển nữ Trung Quốc được hưởng phạt đền. Zhang Linyan là người được trao cơ hội và cô không mắc bất kỳ sai lầm nào để gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển nữ Trung Quốc.

Đội tuyển nữ Trung Quốc (áo đỏ) vẫn rất kiên cường ẢNH: AFP

Sang hiệp 2, thế trận có phần cân bằng hơn khi các cô gái Úc chơi chủ động, nỗ lực kiểm soát trung khu vực trung tuyến. Giữa lúc thế trận bế tắc, phút 58, hàng thủ đội tuyển nữ Trung Quốc bất ngờ mắc sai lầm, để Úc cướp được bóng. Tận dụng thời cơ này, cầu thủ đang thi đấu cho đội nữ Chelsea là Sam Kerr thoát xuống thông minh, loại bỏ cả thủ thành Peng Shimeng để giúp đội tuyển nữ Úc nâng tỷ số lên thành 2-1.

Bị thủng lưới, đội tuyển nữ Trung Quốc phải đẩy cao sức ép, chơi tấn công. Dù vậy, trong hơn 30 phút còn lại của trận đấu, các học trò của HLV Ante Milicic bế tắc, không thể tiếp cận khung thành đội tuyển nữ Úc. Đội tuyển nữ xứ tỉ dân chỉ có thêm 6 lần dứt điểm nhưng bóng đều đi thiếu chính xác, phải chấp nhận thua trận 1-2.

Đánh bại đội tuyển nữ Trung Quốc 2-1, đội tuyển nữ Úc có lần thứ 4 góp mặt ở chung kết Asian Cup nữ. Đối thủ của Sam Kerr cùng các đồng đội ở trận đấu cuối cùng là đội thắng trong cặp đấu giữa đội tuyển nữ Nhật Bản và Hàn Quốc (16 giờ ngày 18.3). Trong khi đó, đội tuyển nữ Trung Quốc trở thành cựu vô địch và sẽ phải chơi ở trận tranh hạng 3.

