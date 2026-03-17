Thái Lan gọi ‘ngoại binh’ từ Nhật Bản, đội hình cực mạnh đấu U.23 Việt Nam tại giải Trung Quốc

U.23 Thái Lan mạnh hơn hẳn so với giải châu Á hồi đầu năm

Giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Tây An 2026 (diễn ra từ ngày 25 đến 31.3) nằm trong lịch FIFA Days. Vì vậy, đội U.23 Thái Lan được lựa chọn thành phần tốt nhất tham dự và được đánh giá mạnh hơn hẳn so với khi tham dự giải U.23 châu Á hồi đầu năm tại Ả Rập Xê Út.

U.23 Việt Nam sẽ đối đầu với U.23 Thái Lan mạnh hơn hẳn so với giải U.23 châu Á, tại giải CFA Team China - Tây An 2026 Ảnh: Ted Trần

Theo đó, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã gọi tiền đạo Theerapat Pruethong từ CLB Hokkaido Consadole Sapporo góp mặt. Cầu thủ này từng được gọi để thi đấu tại giải U.23 châu Á, nhưng không được CLB Nhật Bản chấp nhận. Bên cạnh đó, U.23 Thái Lan còn có 2 cầu thủ xuất sắc khác trở lại đội hình là Kakana Khamyok của CLB Muangthong United và Thanakrit Chotimueangpak của Buriram United.

Siamsport cho biết: "Đây là đội hình U.23 Thái Lan tốt nhất qua sự lựa chọn của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul và được các CLB hàng đầu ở giải Thai League 1 (Thái Lan) đồng ý nhả quân. Qua đó, giúp đội tránh khỏi tình trạng bị giữ quân như trước đây, do giải đấu ở Trung Quốc sắp diễn ra nằm trong lịch FIFA Days".

Giải tứ hùng CFA Team China - Tây An 2026 với sự tham dự của các đội U.23 chủ nhà Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan.

Theo lịch thi đấu mới nhất được công bố, trận "đại chiến" giữa hai đại diện khu vực Đông Nam Á là U.23 Việt Nam gặp U.23 Thái Lan diễn ra lúc 14 giờ ngày 28.3.

Trước đó, U.23 Việt Nam ra quân với trận gặp U.23 CHDCND Triều Tiên lúc 14 giờ ngày 25.3. Và trận cuối gặp U.23 Trung Quốc lúc 18 giờ 35 ngày 31.3. Còn U.23 Thái Lan sẽ gặp U.23 Trung Quốc lúc 18 giờ 35 ngày 25.3. Trận cuối gặp U.23 CHDCND Triều Tiên lúc 14 giờ ngày 31.3.

Các trận đấu của U.23 Thái Lan đều được truyền hình trực tiếp trên kênh 32 của Đài truyền hình Thái Lan. Trong khi các trận của U.23 Việt Nam cho đến nay vẫn chưa có kênh truyền hình nào phát sóng trực tiếp.

Đội U.23 Việt Nam dự giải CFA Team China - Tây An 2026 sẽ do HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt, đội hội quân vào ngày hôm nay (17.3) tại Hà Nội với 29 cầu thủ được triệu tập đa số từ các đội tuyển trẻ U.19, U.20, U.23 Việt Nam như thủ môn Phạm Đình Hải, Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Lê Văn Thuận…

Bên cạnh đó là sự góp mặt của nhiều gương mặt mới như Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Anh Tuấn (PVF-CAND), Trần Hải Anh (Quảng Ninh), Nguyễn Trọng Sơn (Bắc Ninh), Tạ Xuân Trường (TTTT II Ninh Bình), Vũ Quốc Anh (Hải Phòng)… qua đó hứa hẹn tạo nên bầu không khí cạnh tranh tích cực trong đội hình. Tuy nhiên, đáng tiếc là tiền đạo trẻ Nguyễn Lê Phát lỡ hẹn vì bị trật khớp vai.

Theo kế hoạch, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội từ ngày 17.3. Dự kiến ngày 23.3, ban huấn luyện sẽ rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự giải quốc tế CFA Team China 2026, diễn ra tại Tây An từ ngày 25.3 đến 31.3.