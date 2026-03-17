Đội Iraq đến play-off World Cup bằng chuyên cơ, Iran chưa bỏ cuộc còn Brazil thiếu vắng Neymar

World Cup 2026 vẫn giữ phương án cũ

Sau khoảng thời gian đầy biến động vì tình hình xung đột nghiêm trọng ở Trung Đông, cho đến thời điểm này (ngày 17.3), theo Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Windsor Paul John: "Không có dấu hiệu nào cho thấy đội tuyển Iran sẽ rút lui khỏi World Cup 2026". Vì vậy, đội tuyển Iraq, ứng viên sáng giá thay thế số 1, đã quyết định vẫn tự mình đặt trọng tâm tìm suất dự vòng chung kết thông qua vòng play-off liên lục địa mà họ đang có.

Đội tuyển Iraq có thể thay thế Iran dự World Cup 2026, không cần đấu trận chung kết play-off. Tuy nhiên, họ vẫn tự mình quyết định cơ hội Ảnh: Reuters

Theo Liên đoàn Bóng đá Iraq (IFA), họ đã chọn phương án di chuyển bằng chuyên cơ riêng từ Ả Rập Xê Út đến Monterrey, Mexico vào ngày thứ sáu tuần này (20.3) để kịp dự vòng play-off World Cup. Trong khi đó, HLV Graham Arnold cũng công bố danh sách 26 cầu thủ để chuẩn bị cho "trận chung kết" play-off gặp Bolivia hoặc Suriname vào ngày 31.3 để tranh chiếc vé đến World Cup 2026.

Lộ diện ứng viên có khả năng thế chỗ Iran ở World Cup 2026

Việc vẫn đặt trọng tâm vào vòng play-off, cho thấy đội tuyển Iraq không đặt quá nhiều hy vọng vào việc có thể thay thế Iran, trong trường hợp đội này rút lui khỏi World Cup vì chiến tranh.

Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John nhấn mạnh: "Cuối cùng, chính liên đoàn bóng đá quốc gia phải quyết định xem liệu họ có thi đấu hay không, và tính đến hôm nay, liên đoàn của họ đã thông báo với chúng tôi rằng họ sẽ tham dự World Cup. Họ là thành viên của chúng tôi (AFC). Chúng tôi muốn họ thi đấu. Họ đã đủ điều kiện, vì vậy chúng tôi hy vọng họ có thể giải quyết mọi vấn đề và tham gia giải đấu".

Cánh cửa dự World Cup 2026 đang khép lại với Neymar Ảnh: Reuters

Trong khi đó, đội tuyển Brazil, với 5 lần vô địch World Cup, bắt đầu hành trình tìm lại ngôi vương của mình với 2 trận giao hữu gặp đội tuyển Pháp ngày 26.3 và Croatia ngày 31.3 đều tại Mỹ, nhưng đã không triệu tập ngôi sao hàng đầu Neymar thi đấu.

HLV Ancelotti giải thích về sự vắng mặt của Neymar, là do anh vẫn chưa đạt 100% phong độ và thể lực. Nhưng ông cũng để mở cánh cửa: "Neymar vẫn có thể đến World Cup nếu cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi không triệu tập Neymar lúc này vì cậu ấy chưa đạt 100%, chúng tôi cần những cầu thủ đang ở phong độ tốt nhất. Neymar phải tiếp tục tập luyện, thi đấu, thể hiện phẩm chất và thể trạng tốt".

Phản hồi trước quyết định của HLV Ancelotti, Neymar bày tỏ: "Tôi rất buồn vì không được triệu tập. Nhưng tôi vẫn tập trung vào mục tiêu mỗi ngày, mỗi buổi tập, mỗi trận đấu. Chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình. Vẫn còn một đợt triệu tập cuối cùng (vào tháng 6) và giấc mơ vẫn tiếp tục. Vậy thôi, chúng ta cùng nhau vượt qua".