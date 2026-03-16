Thể thao Bóng đá Quốc tế

Ngôi sao gốc Bỉ xuất hiện trận Malaysia tái đấu chủ nhà Việt Nam, HLV Cklamovski tuyên bố mạnh mẽ

Giang Lao
16/03/2026 19:07 GMT+7

Chiều 16.3, CLB Cerezo Osaka xác nhận đội tuyển Malaysia sẽ triệu tập hậu vệ Dion Cools, cầu thủ gốc Bỉ, vào danh sách chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 31.3 ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển Malaysia vẫn có nhiều sao nhập tịch mới

Dion Cools là nhân tố chủ chốt của đội tuyển Malaysia hiện nay, sau khi 7 cầu thủ nhập tịch lậu gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Facundo Garces và Imanol Machuca, đã chính thức bị cấm thi đấu và đang thụ án treo giò 12 tháng của FIFA.

Ngôi sao gốc Bỉ xuất hiện trận Malaysia tái đấu chủ nhà Việt Nam, HLV Cklamovski tuyên bố mạnh mẽ- Ảnh 1.

Dion Cools (trái) là nhân tố chủ chốt của đội tuyển Malaysia hiện nay

Ảnh: Ngọc Linh

Theo Harian Metro, Dion Cools là cầu thủ đầu tiên đang thi đấu ở nước ngoài nằm trong danh sách triệu tập của HLV Peter Cklamovski. Bên cạnh đó, nhiều khả năng còn có tiền vệ Endrick, cũng là một cầu thủ nhập tịch gốc Brazil, đang thi đấu cho CLB CA TP.HCM ở giải V-League (Việt Nam) cũng được triệu tập.

Trả lời báo chí Malaysia ngày 16.3, HLV Peter Cklamovski cũng xác nhận: "Tôi sẽ triệu tập đội hình mạnh nhất có thể để thi đấu trận then chốt với đội tuyển Việt Nam vào ngày 31.3 trên sân Thiên Trường ở Ninh Bình. Sẽ có một vài cầu thủ giàu kinh nghiệm gia nhập, và vì vậy có thể sẽ gây không ít áp lực khi lựa chọn đội hình chính".

Theo đó, HLV Peter Cklamovski dự kiến sẽ triệu tập 2 cầu thủ gốc ngoại mới hoàn toàn và đã hoàn tất nhập tịch, đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia khi sinh sống và làm việc tại đây trên 5 năm. Gồm chân sút Bergson da Silva của CLB Johor Darul Ta'zim (gốc Brazil) và hậu vệ Giancarlo Gallifuoco (Úc). 

Đây là 2 cầu thủ hứa hẹn sẽ giúp đội tuyển Malaysia vẫn giữ sức mạnh đáng kể của mình, sau khi không thể có sự phục vụ của 7 cầu thủ nhập tịch trái phép trên.

Harian Metro cũng cho biết, danh sách chính thức của đội tuyển Malaysia sẽ được công bố sớm, có thể ngay trong tuần này.

Hiện tại, đội tuyển Malaysia đang đứng đầu bảng F tại vòng loại Asian Cup 2027 với 15 điểm sau 5 trận đấu. Tuy nhiên, vị trí này dự kiến sẽ thay đổi sau vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch lậu trên bị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đình chỉ thi đấu hồi tháng 9 năm ngoái vì làm giả giấy khai sinh.

Ngày 16.3, Tổng thư ký AFC cũng dẫn giải 2 điều khoản quan trọng dẫn tới việc đội tuyển Malaysia bị xử thua. "Khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ lấy vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, trận đấu ngày 31.3 có thể chỉ mang tính thủ tục và danh dự", Harian Metro cho biết thêm.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến vào ngày 17.3 sẽ công bố danh sách chuẩn bị tái đấu Malaysia.

Vì sao AFC xử phạt tối thiểu đội tuyển Malaysia, không cấm vận như Timor Leste?

Trong cuộc họp báo sáng 16.3, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Windsor Paul John cho rằng, đội tuyển Malaysia bị kỷ luật theo quy định ở 2 điều khoản, gồm Điều 25 và Điều 56 của Quy tắc kỷ luật AFC. Nhưng không bị cấm vận như trường hợp Timor Leste.

