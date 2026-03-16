Messi có phải là nguyên nhân trận chung kết Finalissima bị hủy, kế hoạch đội tuyển Argentina thay đổi thế nào?

Messi muốn thi đấu, nhưng…

Với lịch trình ban đầu trận chung kết Finalissima giữa nhà vô địch Copa America 2024, đội tuyển Argentina gặp Tây Ban Nha, nhà vô địch EURO 2024, dự kiến diễn ra ở Qatar vào ngày 27.3 đã không thể được tổ chức do tình hình chính trị hiện tại trong khu vực. Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã đề xuất tổ chức trận đấu trên sân Bernabeu của CLB Real Madrid (Tây Ban Nha), nhưng phía Argentina từ chối.

Không thi đấu trận chung kết Finalissima, Messi sẽ có nhiều thời gian hơn cho CLB Inter Miami Ảnh: Reuters

Phương án thứ hai là tổ chức trận chung kết Finalissima theo hai lượt trận - một lượt tại sân Bernabeu vào ngày 27.3 và lượt còn lại ở Buenos Aires trong khoảng thời gian diễn ra các giải đấu quốc tế trước thềm EURO và Copa America 2028. Đề xuất này cũng bị từ chối.

Theo Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), việc UEFA đề xuất thi đấu hai lượt trận, nhưng cũng không hoàn toàn mang tính trung lập và trận lượt về cũng không có thời gian cụ thể khi nào diễn ra. Một đề xuất khác là trận đấu tổ chức ở Ý vào ngày 27.3, Argentina đã chấp nhận ý tưởng này mà không có phản đối nào, ngoại trừ ngày thi đấu, đề xuất vào ngày 31.3.

"Thật không may, UEFA đã thông báo rằng việc tổ chức trận đấu vào ngày 31.3 - chỉ bốn ngày sau đề xuất ban đầu - là không thể, dẫn đến việc trận chung kết Finalissima bị hủy bỏ. Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) và AFA vô cùng tiếc nuối rằng, bất chấp những nỗ lực và thiện chí đã được thể hiện ngay từ đầu để tổ chức trận đấu trên sân trung lập, điều đó đã không thể thực hiện được", thông báo của AFA giải thích thêm.

Trong khi đó, việc Messi và HLV Scaloni đã từ chối kế hoạch dự phòng mà UEFA đề xuất, trong đó có trận đấu sẽ diễn ra ở sân Bernabeu trước, được xem là bất khả thi do không còn tính trung lập của trận đấu. Thêm nữa, đội tuyển Argentina đã từng thua Tây Ban Nha tỷ số 1-6 trong một trận giao hữu trước thềm World Cup 2018, đã dẫn đến nhiều hệ lụy và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của họ tại giải đấu.

Vì vậy, Messi và HLV Scaloni đều không muốn vì trận chung kết Finalissima phải thi đấu theo lịch sắp xếp có lợi của UEFA, có thể sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của đội tuyển Argentina trước World Cup 2026, giải đấu họ đến với tư cách bảo vệ chức vô địch.

Đội tuyển Argentina sẽ đá giao hữu vào ngày 31.3

Theo nhà báo Fabrizio Romano, cũng là một chuyên gia tin chuyển nhượng: "Trên thực tế, tất cả các cầu thủ của Tây Ban Nha và Argentina đều sẵn sàng tham gia trận chung kết Finalissima, bao gồm cả Messi. Messi đã có cơ hội giành được danh hiệu vô địch quốc tế chính thức thứ 47 trong sự nghiệp, một danh hiệu nữa với đội tuyển Argentina. Nhưng cơ hội đã bị bỏ lỡ, giờ cơ hội tiếp theo sẽ là World Cup 2026".

Trận chung kết Finalissima bị hủy, kế hoạch của Messi và đội tuyển Argentina cũng sẽ có nhiều thay đổi trong FIFA Days tháng 3 tới đây (tập trung từ ngày 23.3). Họ sẽ tập luyện ở trong nước và có thể thi đấu 1 trận giao hữu vào ngày 31.3 trên sân nhà, để chia tay các CĐV trước khi bắt đầu bước vào hành trình dự World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada từ tháng 6.

Riêng Messi, anh sẽ có nhiều thời gian hơn cho CLB Inter Miami, trong đó tập trung vào mục tiêu giành chức vô địch CONCACAF Champions Cup với trận chung kết diễn ra ngày 30.5. Hiện Messi và Inter Miami chuẩn bị trở lại thi đấu trận lượt về vòng 16 đội giải đấu này vào lúc 6 giờ ngày 19.3 gặp đối thủ Nashville SC trên sân nhà Chase. Ở lượt đi hai đội hòa 0-0.