AFC lại bị chê trách dữ dội vì có dấu hiệu ‘chống lại’ CAS và FIFA: ‘Cứ như trò đùa’

"Như một trò đùa"

Theo báo New Straits Times, nhà bình luận bóng đá Datuk Pekan Ramli cho rằng cách xử lý vụ việc của cơ quan quản lý bóng đá châu Á - AFC đang tạo ra một tiền lệ nguy hiểm và làm suy giảm tính minh bạch của môn thể thao này.

Ông Pekan Ramli chỉ trích những tuyên bố gần đây từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và BTC giải vô địch Malaysia (MFL), cho rằng các giải thích này vừa mâu thuẫn lẫn nhau vừa khiến người hâm mộ khó hiểu.

Cụ thể, chiều 13.3, ông Windsor Paul John xác nhận AFC chấp thuận quyết định của ban tổ chức giải VĐQG Malaysia (MFL) về tư cách đăng ký thi đấu của 4 cầu thủ nhập tịch gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel (CLB Johor Darul Ta'zim) và Gabriel Palmero (CLB Kuching City FC).

Chủ tịch AFC Datuk Seri Windsor Paul John xác nhận không thay đổi kết quả các trận đấu ở cấp độ CLB mà JDT sử dụng các cầu thủ nhập tịch ẢNH: AFC

Ông Windsor Paul John cho biết: "Thay mặt AFC, chúng tôi chấp nhận quyết định của MFL vì phù hợp với quy định thi đấu của giải VĐQG Malaysia". Dù được đăng ký với tư cách cầu thủ nội, 4 cầu thủ này hiện vẫn bị cấm thi đấu do án treo giò 12 tháng từ FIFA. Họ chỉ được phép tập luyện hoặc tham gia các trận đấu không chính thức cùng CLB.

Theo quyết định của AFC, những trận đấu tại đấu trường châu lục mà Johor Darul Ta'zim đã tham dự trước đó vẫn được công nhận kết quả. Tuy nhiên, điều này khiến một số CLB nước ngoài cho rằng họ đã phải chịu thiệt thòi khi đối đầu với đội bóng Malaysia trong bối cảnh các cầu thủ liên quan đang vướng bê bối giấy tờ.

Người hâm mộ bóng đá khu vực đang ngóng chờ AFC đưa ra án phạt đối với đội tuyển Malaysia ẢNH: Ngọc Linh

Sự việc đã khiến HLV Bartosch Gaul của CLB Sanfrecce Hiroshima lên tiếng chỉ trích. Ông cho rằng cách xử lý của AFC giống như một "trò đùa" và đặt câu hỏi về tính nhất quán trong việc áp dụng các quy định.

Cách AFC xử lý ở cấp độ CLB khiến người hâm mộ khu vực lo lắng

Trong khi AFC đã đưa ra quyết định đối với các trận đấu cấp CLB, cơ quan này vẫn chưa công bố kết luận liên quan đến các trận của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Đây là những trận đấu mà đội tuyển Malaysia đã gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal, trong đó có sự tham gia của một số cầu thủ nhập tịch sử dụng giấy tờ giả.

Sự im lặng của cơ quan quản lý bóng đá châu Á đang khiến người hâm mộ trong khu vực lo lắng. Nhiều ý kiến cho rằng nếu các cầu thủ bị xác định vi phạm quy định, AFC cần làm rõ số phận của các trận đấu đã diễn ra để bảo đảm sự minh bạch và công bằng cho các đội tuyển tham dự vòng loại Asian Cup.

Dư luận Malaysia kêu gọi điều tra chủ mưu phía sau bê bối làm giả giấy tờ nhập tịch

Nhà bình luận Pekan Ramli cho rằng quyết định của AFC ở cấp độ CLB đã tạo tiền lệ xấu và khiến luật bóng đá trở nên khó hiểu. Ông cũng chỉ trích BTC giải Malaysia (MFL) khi giải thích việc đăng ký cầu thủ chỉ dựa trên thẻ căn cước và hộ chiếu.

"Chúng ta không hủy bỏ mà gần như hợp thức hóa một việc như vậy. Điều đó khiến người hâm mộ khó hiểu", ông nói.

Ông Datuk Pekan Ramli là chuyên gia bóng đá nổi tiếng ở Malaysia

Theo ông Pekan Ramli, khi Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) xác định có việc dùng giấy tờ giả trong quá trình nhập tịch để thi đấu, thì mọi thứ liên quan phải bị coi là không hợp lệ.

Ông cũng đặt câu hỏi liệu MFL có thực sự muốn thực hiện đầy đủ phán quyết của CAS hay không. Theo ông, việc thiếu thời gian chờ đối với cầu thủ mới có tình trạng pháp lý mới là bất hợp lý và đang làm suy giảm niềm tin của người hâm mộ vào bóng đá Malaysia.