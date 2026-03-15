Dư luận Malaysia vẫn sục sôi vụ nhập tịch lậu, chỉ thẳng kẻ chủ mưu là tội phạm

MCFA yêu cầu điều tra người đứng sau vụ làm giả giấy tờ nhập tịch

Theo báo New Straits Times, Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá người Hoa Malaysia (MCFA) Datuk Jeffrey Low đã kêu gọi xác định những cá nhân chịu trách nhiệm trong vụ làm giả giấy khai sinh liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia.

Ông Jeffrey cho rằng đây là vấn đề nghiêm trọng cần được điều tra kỹ lưỡng vì liên quan trực tiếp đến bóng đá quốc tế và có thể gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của bóng đá Malaysia.

"Cho đến hôm nay, vẫn chưa ai biết chính xác ai là người làm giả giấy khai sinh của 7 cầu thủ này. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng vì liên quan đến bóng đá quốc tế. Nếu ai đó làm giả giấy khai sinh của công dân một quốc gia khác, quốc gia đó hoàn toàn có thể có hành động pháp lý. Đây là vụ việc mà kẻ chủ mưu đáng bị coi là tội phạm", ông Jeffrey nói.

Đội tuyển Malaysia sẽ tái đấu đội tuyển Việt Nam mà không có 7 cầu thủ nhập tịch trái phép ẢNH: NGỌC LINH

Vụ việc dự kiến sẽ được đề cập trong buổi họp báo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tại trụ sở Wisma FAM ở Kelana Jaya vào ngày 16.3. Buổi họp báo cũng sẽ cập nhật kết quả kiểm tra của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) liên quan đến bê bối này.

Ông Jeffrey cho rằng cả AFC và Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cần xác định rõ ai là người chịu trách nhiệm cho việc làm giả các tài liệu nói trên.

"Tôi tin rằng họ phải tìm ra ai là người thực sự thực hiện việc làm giả này. Có thể họ đã lần ra được manh mối nào đó, nhưng chúng ta vẫn chưa biết", ông nói.

Vụ bê bối có thể tiếp tục bị điều tra

Bê bối liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch hoặc có nguồn gốc nước ngoài đã gây nhiều tranh cãi trong khu vực và khiến quy trình xác minh quốc tịch trong bóng đá bị đặt dấu hỏi.

Ông Jeffrey cũng cho rằng vụ việc cho thấy sự cần thiết phải tăng cường quản lý trong bóng đá, đặc biệt là việc đảm bảo các nhà quản lý luôn gắn kết chặt chẽ với các CLB và tổ chức thành viên.

"Tôi nghĩ lựa chọn đầu tiên nên dành cho các chủ tịch của các tổ chức thành viên hoặc những người trực tiếp làm việc tại các CLB. Nếu bạn không tham gia vào bất kỳ tổ chức thành viên nào, làm sao bạn có thể truyền tải thông điệp trở lại các CLB?", ông nói.

HLV Cklamovski nói đội tuyển Malaysia không bị ảnh hưởng dù vắng 7 cầu thủ nhập tịch

Theo ông Jeffrey, sự phát triển của bóng đá phải bắt đầu từ cấp cơ sở, từ các hiệp hội bang và các CLB.

Trong khi đó, theo Timesport, những hệ lụy từ vụ bê bối làm giả giấy tờ của bóng đá Malaysia có thể vẫn chưa kết thúc. FIFA vẫn có thể tiếp tục điều tra cho đến khi xác định được người đứng sau việc làm giả các giấy khai sinh.

Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul cho biết FIFA vẫn có quyền tiếp tục theo đuổi vụ việc dù các án phạt đã được đưa ra.

Hiện 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel đang chịu án treo giò 12 tháng vì sử dụng giấy tờ giả để thi đấu cho đội tuyển Malaysia (Harimau Malaya).

Các cầu thủ này từng ra sân trong các trận gặp Nepal và đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup năm ngoái. Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) sau đó giữ nguyên án phạt của FIFA sau khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia kháng cáo.

Theo ông Windsor Paul, dù các án phạt đã được áp dụng, vụ việc vẫn có thể tiếp tục được điều tra nếu nhân vật chủ chốt đứng sau việc làm giả giấy tờ vẫn chưa được xác định.