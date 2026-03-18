Đội tuyển Iran muốn dời trận World Cup từ Mỹ sang Mexico
Video Thể thao

Quỳnh Phương
18/03/2026 07:56 GMT+7

Đội tuyển Iran muốn chuyển các trận đấu World Cup 2026 khỏi Mỹ vì lo ngại an ninh, nhưng vẫn chưa có quyết định rút lui khỏi giải.

Theo báo Al Jazeera, Liên đoàn bóng đá Iran đang làm việc với FIFA để tìm phương án chuyển các trận đấu của đội tuyển nước này tại World Cup 2026 từ Mỹ sang Mexico, trong bối cảnh lo ngại về vấn đề an ninh.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, ông Mehdi Taj, cho biết quyết định này xuất phát từ những tuyên bố liên quan đến khả năng đảm bảo an toàn cho đội tuyển Iran khi thi đấu tại Mỹ. Ông nhấn mạnh: "Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rõ rằng không thể đảm bảo an ninh cho đội tuyển Iran, chúng tôi chắc chắn sẽ không đến Mỹ".

Hôm 12.3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đội tuyển Iran không nên dự World Cup 2026 vì lo ngại vấn đề an toàn, trong khi FIFA trước đó khẳng định đội bóng này vẫn được chào đón tại giải đấu ở Bắc Mỹ.

Ông Trump viết trên nền tảng Truth Social: "Đội tuyển bóng đá quốc gia Iran được chào đón tại World Cup, nhưng tôi thực sự không tin việc họ có mặt ở đó là phù hợp, vì sự sống và an toàn của chính họ".

Hiện phía Iran đang đàm phán với FIFA để các trận đấu vòng bảng của họ được tổ chức tại Mexico, một trong 3 quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026. Đây được xem là phương án dung hòa, giúp đội tuyển Iran vẫn tham dự giải đấu nhưng tránh thi đấu trên lãnh thổ Mỹ.

Theo lịch thi đấu ban đầu, đội tuyển Iran sẽ chơi 2 trận vòng bảng tại Los Angeles và 1 trận tại Seattle. World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự, diễn ra từ ngày 11.6.2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, với quy mô lớn nhất trong lịch sử giải đấu.

Việc thay đổi địa điểm thi đấu, nếu xảy ra, không chỉ ảnh hưởng đến đội tuyển Iran mà còn tác động đến công tác tổ chức, lịch thi đấu và phân bổ địa điểm của FIFA. Đây là vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự thống nhất từ nhiều bên liên quan.

Đội tuyển Iran là đại diện châu Á đầu tiên giành vé dự World Cup 2026, sau chiến thắng trước Uzbekistan vào ngày 25.3.2025. Điều này cho thấy vị thế ổn định của bóng đá Iran tại khu vực, khi họ liên tục góp mặt ở các kỳ World Cup gần đây.

Tuy nhiên, tình hình trở nên căng thẳng khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát từ ngày 28.2.2026 và kéo dài đến nay. Theo phía Iran, các cuộc không kích đã khiến nhiều lãnh đạo cấp cao thiệt mạng, làm gia tăng lo ngại về an toàn cho các vận động viên khi di chuyển và thi đấu.

Trong bối cảnh đó, câu chuyện không chỉ dừng lại ở thể thao mà còn liên quan đến yếu tố chính trị và an ninh quốc tế, khiến việc tham dự World Cup của đội tuyển Iran trở thành vấn đề được đặc biệt quan tâm.

Iran Đội tuyển Iran World Cup 2026 Mỹ Mexico đảm bảo an ninh
