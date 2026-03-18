Theo báo New Straits Times, đội tuyển Malaysia nhiều khả năng sẽ trao băng đội trưởng cho hậu vệ Dion Cools ở trận gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra ngày 31.3 trên sân Thiên Trường.

CLB Cerezo Osaka đã xác nhận việc nhả cầu thủ 29 tuổi sau khi anh hoàn thành trận đấu tại J-League gặp Vissel Kobe vào ngày 22.3.

Đội bóng Nhật Bản cho biết: "Chúng tôi vui mừng thông báo Dion Cools đã được triệu tập vào đội tuyển Malaysia. Cậu ấy sẽ hội quân sau trận gặp Vissel Kobe".

Đội tuyển Malaysia có hậu vệ xịn đối đầu Việt Nam trong trận đấu danh dự

Chia sẻ trước khi lên tuyển, Dion Cools nhấn mạnh: "Được thi đấu cho đất nước là niềm vinh dự lớn. Đây là trận đấu quan trọng, tôi sẽ chuẩn bị kỹ và cố gắng hết sức để có kết quả tốt trước đội tuyển Việt Nam".

Khoác áo đội tuyển Malaysia từ năm 2021, Cools nhanh chóng trở thành trụ cột. Dù chơi ở hàng phòng ngự, anh đã ghi 6 bàn sau 35 trận. Ở cấp CLB, cầu thủ này cũng duy trì phong độ ổn định, thường xuyên thi đấu trọn vẹn 90 phút và góp công vào các chiến thắng gần đây của Cerezo Osaka.