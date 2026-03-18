Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đội tuyển Malaysia có hậu vệ xịn đối đầu Việt Nam trong trận đấu danh dự
Video Thể thao

Đội tuyển Malaysia có hậu vệ xịn đối đầu Việt Nam trong trận đấu danh dự

TT Phát triển Nội dung số
18/03/2026 00:17 GMT+7

Đội tuyển Malaysia sẽ đến Nam Định gặp đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh đã hết cơ hội dự Asian Cup 2027. Hậu vệ Dion Cools được kỳ vọng đeo băng đội trưởng, dẫn dắt đội bóng chơi vì danh dự.

Theo báo New Straits Times, đội tuyển Malaysia nhiều khả năng sẽ trao băng đội trưởng cho hậu vệ Dion Cools ở trận gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra ngày 31.3 trên sân Thiên Trường.

CLB Cerezo Osaka đã xác nhận việc nhả cầu thủ 29 tuổi sau khi anh hoàn thành trận đấu tại J-League gặp Vissel Kobe vào ngày 22.3.

Đội bóng Nhật Bản cho biết: "Chúng tôi vui mừng thông báo Dion Cools đã được triệu tập vào đội tuyển Malaysia. Cậu ấy sẽ hội quân sau trận gặp Vissel Kobe".

Chia sẻ trước khi lên tuyển, Dion Cools nhấn mạnh: "Được thi đấu cho đất nước là niềm vinh dự lớn. Đây là trận đấu quan trọng, tôi sẽ chuẩn bị kỹ và cố gắng hết sức để có kết quả tốt trước đội tuyển Việt Nam".

Khoác áo đội tuyển Malaysia từ năm 2021, Cools nhanh chóng trở thành trụ cột. Dù chơi ở hàng phòng ngự, anh đã ghi 6 bàn sau 35 trận. Ở cấp CLB, cầu thủ này cũng duy trì phong độ ổn định, thường xuyên thi đấu trọn vẹn 90 phút và góp công vào các chiến thắng gần đây của Cerezo Osaka.

Tin liên quan

Highlight bán kết đội tuyển nữ Úc 2-1 Trung Quốc: Chủ nhà vào chung kết

Chiều 17.3, tuyển nữ Úc giành vé vào chung kết Asian Cup nữ 2026 sau khi vượt qua tuyển nữ Trung Quốc với tỷ số 2-1, trở thành đội đầu tiên góp mặt ở trận đấu cuối cùng.

Nữ game thủ Thái Lan gian lận ở SEA Games 33 lĩnh án tù

Đội tuyển Việt Nam công bố danh sách tháng 3: Nhiều nhân tố mới, Lê Giang vắng mặt

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam Đội tuyển Malaysia Dian Cools hậu vệ Asian Cup AFC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận