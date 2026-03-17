Nữ game thủ Thái Lan gian lận ở SEA Games 33 lĩnh án tù

Theo báo Thái Lan The Nation, sáng 17.3, Tòa án quận Pathumwan đã tuyên án đối với nữ game thủ Naphat (29 tuổi), biệt danh Tokyogurl , cựu thành viên đội tuyển eSports quốc gia Thái Lan, cùng Chaiyo (23 tuổi), game thủ nổi tiếng với nickname Cheerio.

Hai game thủ bị truy tố với các cáo buộc: chiếm đoạt trái p h ép thông tin về các biện pháp bảo mật nhằm ngăn chặn truy cập vào hệ thống máy tính của người khác, sau đó tiết lộ những thông tin này theo cách có thể gây thiệt hại; đồng thời truy cập trái phép vào dữ liệu máy tính được bảo vệ bằng các cơ chế kiểm soát truy cập, liên quan đến SEA Games 33 do Thái Lan đăng cai. Trước đó, cả hai đã nhận tội và được tại ngoại.

Nữ game thủ gian lận ở SEA Games 33 lĩnh án tù

Trong phán quyết mới nhất, tòa tuyên mỗi người 6 tháng tù giam, không cho hưởng án treo. Tuy nhiên, do thành khẩn khai báo, mức án được giảm còn 3 tháng và chuyển sang hình thức giam giữ.

Tòa cho rằng hành vi của các game thủ đã gây tổn hại nghiêm trọng đến tính minh bạch của quá trình tuyển chọn vận động viên eSports, đồng thời ảnh hưởng xấu đến uy tín quốc gia.

Vụ gian lận xảy ra trong trận bán kết SEA Games 2025 giữa đội tuyển nữ Thái Lan và đội tuyển nữ Việt Nam, diễn ra ngày 15.12.2025 tại Sala Phra Kiao , ĐH Chulalongkorn .

Trong trận đấu này, đội tuyển nữ Thái Lan đã bị truất quyền thi đấu sau khi có nghi vấn dàn xếp kết quả, gây làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

Hình ảnh mới đây của nữ game thủ Tokygurl ẢNH: THE NATION

Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan sau đó đã vào cuộc điều tra và xác nhận có hành vi gian lận, trước khi chuyển hồ sơ sang Cục Điều tra Trung ương (CIB).

Theo điều tra, nữ game thủ Naphat, thành viên đội tuyển quốc gia, được cấp tài khoản thi đấu chính thức với tên đăng nhập THA_NAPHA. Tuy nhiên, cô đã chia sẻ cả tài khoản và mật khẩu cho game thủ Chaiyo. Sau đó, game thủ Chaiyo nhiều lần tìm cách đăng nhập để thi đấu thay.

Trong ngày thi đấu, Naphat đã tráo đổi điện thoại cá nhân (có cài ứng dụng Discord) với điện thoại thi đấu chính thức. Cô cho phép game thủ Chaiyo đăng nhập vào game từ trước, với ý định để người này thi đấu thay và chia sẻ màn hình cho mình theo dõi.

Tuy nhiên, do sự cố kỹ thuật, cuối cùng Naphat vẫn phải trực tiếp thi đấu. Trong quá trình thi đấu, ban tổ chức phát hiện cô chuyển đổi màn hình, làm lộ cuộc trò chuyện trên Discord với game thủ Chaiyo. Trận đấu ngay lập tức bị tạm dừng, và sau quá trình xác minh, ban tổ chức kết luận có vi phạm, dẫn đến việc đội tuyển nữ Thái Lan bị loại.

Cảnh sát sau đó thu thập được nhiều bằng chứng quan trọng, bao gồm chiếc điện thoại game thủ Chaiyo dùng để đăng nhập vào tài khoản thi đấu, dữ liệu địa chỉ IP chứng minh việc truy cập, cùng các đoạn tin nhắn giữa hai game thủ qua đó xác nhận toàn bộ hành vi gian lận.