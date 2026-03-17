Đội tuyển Việt Nam công bố danh sách tháng 3: Nhiều nhân tố mới, Lê Giang vắng mặt

Quỳnh Phương
17/03/2026 15:25 GMT+7

Danh sách đội tuyển Việt Nam tháng 3 gây chú ý khi xuất hiện nhiều gương mặt mới, trong khi một số cái tên nổi bật lại vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau.

Điểm đáng chú ý là sự góp mặt của 2 cầu thủ nhập tịch gồm Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son. Trong đó, Hoàng Hên lần đầu tiên được triệu tập sau khi hoàn tất quốc tịch Việt Nam vào cuối năm 2025, nhờ đủ điều kiện sinh sống và thi đấu tại V-League.

Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam cũng chịu tổn thất khi trung vệ kỳ cựu Bùi Tiến Dũng không thể góp mặt do chấn thương, dự kiến cần 6-8 tuần để hồi phục. Ở chiều ngược lại, sự trở lại của Bùi Hoàng Việt Anh giúp hàng thủ có thêm phương án thay thế.

Danh sách lần này tiếp tục trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ như Trần Trung Kiên, Nguyễn Nhật Minh hay Khuất Văn Khang. Ngoài ra, những cái tên như Nguyễn Trần Việt Cường hay Lê Ngọc Bảo cũng được trao cơ hội thử sức.

Đáng tiếc, một số cầu thủ tiềm năng như Phạm Lý Đức và Nguyễn Đình Bắc không thể góp mặt do đang chấp hành án phạt tại VCK U.23 châu Á 2026. Đặc biệt, thủ môn Nguyễn Đình Triệu - người thi đấu ấn tượng tại AFF Cup 2024 - cũng không có tên trong danh sách lần này.

Ở vị trí thủ môn, HLV Kim Sang-sik lựa chọn 3 cái tên gồm Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm và Trần Trung Kiên. Trong khi đó, trường hợp của Lê Giang Patrik vẫn chưa thể lên đội tuyển do đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục theo quy định của FIFA liên quan đến chuyển đổi liên đoàn thi đấu.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 21.3 tại Hà Nội. Các cầu thủ thi đấu ở Cúp quốc gia và V-League 2025-2026 sẽ tập trung muộn hơn.

Trong dịp FIFA Days, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với Bangladesh lúc 19 giờ ngày 26.3 trên sân Hàng Đẫy, trước khi di chuyển đến Ninh Bình để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia ngày 31.3 trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

