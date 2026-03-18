Real Madrid lần thứ 3 liên tiếp loại Man City, Arsenal đi tiếp nhờ thắng đẹp, Chelsea thất bại khó tin

Trận lượt đi giữa Man City và Real Madrid trên sân Bernabeu (12.3) đánh dấu trận thua không thể nào đau hơn với thầy trò HLV Pep Guardiola. Dù Man City cầm bóng nhiều hơn, dồn ép Real Madrid trong phần lớn thời gian nhưng lại bất lực trong việc tìm bàn thắng. Không những vậy, ở những đợt phản công nhanh của Real Madrid, hàng thủ Man City tỏ ra lúng túng, liên tục bị khai thác và phải thua trận 0-3. Ngay sau trận đấu, HLV Pep Guardiola thừa nhận tinh thần của các cầu thủ Man City đã bị ảnh hưởng rất nhiều và chỉ có phép màu mới giúp họ làm được điều thần kỳ, lội ngược dòng ở trận lượt về.

Man City rất nỗ lực nhưng bất thành

Không nằm ngoài nhận định của HLV Pep Guardiola, Man City tiếp tục rơi vào tình cảnh khó khăn ở trận lượt về. Dù thực hiện đến 4 sự thay đổi so với trận đấu cách đây 1 tuần nhưng “The Citizens” không thể xuyên thủng khối đội hình được tổ chức tốt, chơi kỷ luật của Real Madrid. Không những vậy, ở phút 20, lưới Man City còn rung lên sau cú đá phạt đền thành công của Vinicius. Ngoài ra, người khiến Man City chịu quả phạt đền này - Bernardo Silva cũng bị đuổi khỏi sân sau tình huống dùng tay chơi bóng ngay trên vạch vôi.

Rơi vào tình cảnh khó khăn, Man City phải nỗ lực đẩy cao đội hình để tấn công. Bắt đầu từ phút 25, thế trận có phần sáng nước hơn với Man City khi họ sở hữu nhiều cơ hội ăn bàn, có đến 10 cú sút (4 lần đi trúng đích). Phút 41, Haaland dứt điểm ở cự ly gần, cân bằng tỷ số 1-1 cho Man City.

Sang hiệp 2, Real Madrid chủ động giảm nhịp độ trận đấu, chơi phòng ngự phản công. Ở chiều ngược lại, Man City thực hiện rất nhiều sự thay đổi trên hàng công, nỗ lực tìm thêm bàn thắng. Tuy nhiên, việc thiếu người từ sớm khiến đội bóng của HLV Pep Guardiola không thể tạo ra khác biệt dù đã chơi rất cố gắng. Suốt 45 phút của hiệp 2, Man City chỉ có 3 cú sút trúng đích nhưng dễ dàng bị thủ thành Lunin của Real Madrid cản phá. Không những vậy, đến phút 90+3, lưới của Man City còn rung lên lần thứ 2 sau bàn thắng của Vinicius.

Chung cuộc, Real Madrid đánh bại Man City 5-1 sau hai lượt trận. Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 liên tiếp “Kền kền trắng” loại Man City ở đấu trường Champions League.

Ở trận cùng giờ, đại diện khác của Ngoại hạng Anh là Chelsea tiếp tục có trận đấu thất vọng dù được chơi trên sân nhà. Trước sức mạnh của nhà vô địch PSG, Chelsea để thua trắng với tỷ số 0-3. Ngay trong hiệp 1, Chelsea đã 2 lần thủng lưới sau các bàn thắng của Khvicha Kvaratskhelia và Bradley Barcola. Sang hiệp 2, lưới Chelsea lần thứ 3 rung lên sau cú đá của Senny Mayulu. Sau 2 lượt trận, Chelsea thua PSG với tổng tỷ số 2-8, qua đó phải dừng chân ở Champions League 2025 - 2026.

Trái ngược với màn thể hiện của Man City và Chelsea, đội đầu bảng Ngoại hạng Anh là Arsenal đã giành quyền đi tiếp sau khi đánh bại Bayer Leverkusen 2-0 ở trận lượt về. Eberechi Eze là cầu thủ mở điểm cho “Pháo thủ” trận đấu này sau pha dàn xếp đẹp mắt ở phút 36. Đến phút 63, Declan Rice lập công, giúp Arsenal có bàn thắng thứ 2, qua đó giành thắng lợi 3-1 sau hai lượt trận (hòa 1-1) ở lượt đi.

Đánh bại Bayer Leverkusen, đối thủ của thầy trò HLV Mikel Arteta ở vòng tứ kết là Sporting Lisbon. Dù thua 0-3 ở trận lượt đi nhưng đến trận lượt về, Sporting Lisbon có màn ngược dòng khó tin, đánh bại hiện tượng Bodø/Glimt với tỷ số đậm đà 5-0. Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves và Luis Suarez là những cầu thủ lập công trong 90 phút, giúp Sporting Lisbon gỡ hòa 3-3. Đến hiệp phụ, lần lượt Maximiliano Araújo và Rafael Nel điền tên lên bảng tỷ số, giúp đại diện Bồ Đào Nha đi tiếp.