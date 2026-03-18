Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế
Lượt về vòng 16 đội Champions League

Real Madrid lần thứ 3 liên tiếp loại Man City, Arsenal đi tiếp nhờ thắng đẹp, Chelsea thất bại khó tin

Văn Trình
Văn Trình
18/03/2026 05:04 GMT+7

Rạng sáng 18.3, Man City không thể làm nên 'phép màu', phải thua trận 1-2 trước Real Madrid ở trận lượt về, qua đó bị loại khỏi Champions League 2025 - 2026. Trong khi đó, hai đại diện thành London là Chelsea và Arsenal đón nhận những kết quả khác nhau.

Trận lượt đi giữa Man City và Real Madrid trên sân Bernabeu (12.3) đánh dấu trận thua không thể nào đau hơn với thầy trò HLV Pep Guardiola. Dù Man City cầm bóng nhiều hơn, dồn ép Real Madrid trong phần lớn thời gian nhưng lại bất lực trong việc tìm bàn thắng. Không những vậy, ở những đợt phản công nhanh của Real Madrid, hàng thủ Man City tỏ ra lúng túng, liên tục bị khai thác và phải thua trận 0-3. Ngay sau trận đấu, HLV Pep Guardiola thừa nhận tinh thần của các cầu thủ Man City đã bị ảnh hưởng rất nhiều và chỉ có phép màu mới giúp họ làm được điều thần kỳ, lội ngược dòng ở trận lượt về.

Real Madrid lần thứ 3 liên tiếp loại Man City, Arsenal đi tiếp nhờ thắng đẹp, Chelsea thất bại khó tin- Ảnh 1.

Nhiệm vụ ở trận lượt về quá khó với Man City (áo xanh)

Man City rất nỗ lực nhưng bất thành

Không nằm ngoài nhận định của HLV Pep Guardiola, Man City tiếp tục rơi vào tình cảnh khó khăn ở trận lượt về. Dù thực hiện đến 4 sự thay đổi so với trận đấu cách đây 1 tuần nhưng “The Citizens” không thể xuyên thủng khối đội hình được tổ chức tốt, chơi kỷ luật của Real Madrid. Không những vậy, ở phút 20, lưới Man City còn rung lên sau cú đá phạt đền thành công của Vinicius. Ngoài ra, người khiến Man City chịu quả phạt đền này - Bernardo Silva cũng bị đuổi khỏi sân sau tình huống dùng tay chơi bóng ngay trên vạch vôi.

Rơi vào tình cảnh khó khăn, Man City phải nỗ lực đẩy cao đội hình để tấn công. Bắt đầu từ phút 25, thế trận có phần sáng nước hơn với Man City khi họ sở hữu nhiều cơ hội ăn bàn, có đến 10 cú sút (4 lần đi trúng đích). Phút 41, Haaland dứt điểm ở cự ly gần, cân bằng tỷ số 1-1 cho Man City.

Sang hiệp 2, Real Madrid chủ động giảm nhịp độ trận đấu, chơi phòng ngự phản công. Ở chiều ngược lại, Man City thực hiện rất nhiều sự thay đổi trên hàng công, nỗ lực tìm thêm bàn thắng. Tuy nhiên, việc thiếu người từ sớm khiến đội bóng của HLV Pep Guardiola không thể tạo ra khác biệt dù đã chơi rất cố gắng. Suốt 45 phút của hiệp 2, Man City chỉ có 3 cú sút trúng đích nhưng dễ dàng bị thủ thành Lunin của Real Madrid cản phá. Không những vậy, đến phút 90+3, lưới của Man City còn rung lên lần thứ 2 sau bàn thắng của Vinicius.

Chung cuộc, Real Madrid đánh bại Man City 5-1 sau hai lượt trận. Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 liên tiếp “Kền kền trắng” loại Man City ở đấu trường Champions League. 

Real Madrid lần thứ 3 liên tiếp loại Man City, Arsenal đi tiếp nhờ thắng đẹp, Chelsea thất bại khó tin- Ảnh 2.

Man City (phải) có năm thứ 3 liên tiếp bị Real Madrid loại khỏi Champions League

Ở trận cùng giờ, đại diện khác của Ngoại hạng Anh là Chelsea tiếp tục có trận đấu thất vọng dù được chơi trên sân nhà. Trước sức mạnh của nhà vô địch PSG, Chelsea để thua trắng với tỷ số 0-3. Ngay trong hiệp 1, Chelsea đã 2 lần thủng lưới sau các bàn thắng của Khvicha Kvaratskhelia và Bradley Barcola. Sang hiệp 2, lưới Chelsea lần thứ 3 rung lên sau cú đá của Senny Mayulu. Sau 2 lượt trận, Chelsea thua PSG với tổng tỷ số 2-8, qua đó phải dừng chân ở Champions League 2025 - 2026.

Trái ngược với màn thể hiện của Man City và Chelsea, đội đầu bảng Ngoại hạng Anh là Arsenal đã giành quyền đi tiếp sau khi đánh bại Bayer Leverkusen 2-0 ở trận lượt về. Eberechi Eze là cầu thủ mở điểm cho “Pháo thủ” trận đấu này sau pha dàn xếp đẹp mắt ở phút 36. Đến phút 63, Declan Rice lập công, giúp Arsenal có bàn thắng thứ 2, qua đó giành thắng lợi 3-1 sau hai lượt trận (hòa 1-1) ở lượt đi.

Real Madrid lần thứ 3 liên tiếp loại Man City, Arsenal đi tiếp nhờ thắng đẹp, Chelsea thất bại khó tin- Ảnh 3.

Arsenal là đại diện đầu tiên của Ngoại hạng Anh có mặt ở tứ kết Champions League 2025 - 2026

Đánh bại Bayer Leverkusen, đối thủ của thầy trò HLV Mikel Arteta ở vòng tứ kết là Sporting Lisbon. Dù thua 0-3 ở trận lượt đi nhưng đến trận lượt về, Sporting Lisbon có màn ngược dòng khó tin, đánh bại hiện tượng Bodø/Glimt với tỷ số đậm đà 5-0. Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves và Luis Suarez là những cầu thủ lập công trong 90 phút, giúp Sporting Lisbon gỡ hòa 3-3. Đến hiệp phụ, lần lượt Maximiliano Araújo và Rafael Nel điền tên lên bảng tỷ số, giúp đại diện Bồ Đào Nha đi tiếp.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận